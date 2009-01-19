Hrant’ın ardından iki yıl nasıl geçti?

Hrant Dink cinayetinin üzerinden iki yıl geçti. Bu süreçte her gün yeni bir gelişme yaşandı. İşte gün gün gelişmeler.

İçinde Hrant geçmeyen bir anı yazısı

19 OCAK 2007

Hrant Dink, Şişli Halaskârgazi Caddesi'ndeki Agos Ga zetesi'nin önünde, saat 15.00 sıralarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Başına ve boynuna üç kurşun isabet eden Dink'in cesedinin yakınında üç adet boş kovan bulundu.

20 OCAK 2007

Zanlının kimliğinin aynı gün akşam saatlerinde polisçe belirlendiği ve zanlı O.S.’nın yapılan takip sonucu Samsun Otogarı'nda yakalandığı açıklandı. İstanbul Valisi Muammer Güler, katil zanlısının üzerinde cinayet silahı ve cinayetin simgesi haline gelen beyaz berenin bulunduğunu da açıkladı. O.S.'nin üstünden bir de Türk Bayrağı çıkmıştı.

21 OCAK 2007

O.S.'nin, Samsun'da yakalandıktan sonra jandarma karakolunda verdiği ilk ifadede "Cinayeti tek başına işledim. Dink'in internetteki yazılarını okudum, kanıma dokunuyordu öldürmeye karar verdim İstanbul'a gidip yaptım" dediği; İstanbul'a getirildikten sonraki ilk ifadesinde ise suikast öncesi Trabzon ' da yaylada atış talimi yaptıklarını, 10 genç arasında silahı iyi tutup hızlı koştuğu için kendisinin seçildiğini anlattı, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, cinayetin herhangi bir siyasi boyutu ve örgüt bağlantısının bulunmadığını, suikastın milliyetçi duygularla düzenlendiğini açıkladı.

23 OCAK 2007

Yasin Hayal'in, cinayetten önce Trabzon'da yaşayan emekli bir albayla sık sık bir araya geldiği iddia edildi. Yasin Hayal'in, ' ulusalcı ' görüşleriyle tanınan ve Trabzon'da etkili bir cemaatle de ilişkisi olan emekli albay H. M. B.'nin görüşlerinden etkilenerek Dink cinayetini planlamış olabileceği ileri sürüldü. O. S. ve Yasin Hayal ' in yaşadığı Pelitli Beldesi'nde jandarma komutanlığınca belediye hoparlöründen "sivil kişilere bilgi verilmemesi" yönünde uyarı anonsu yapıldığı açıklandı.

24 OCAK 2007

Emniyetteki sorgusunun ardından Beşiktaş adliyesine çıkarılan Yasin Hayal, gazetecilere "Orhan Pamuk akıllı olsun akıllı" diye seslendi. Aynı gün adliyede azmettirici Yasin Hayal ile katil zanlısı O. S. ilk kez yüz yüze geldi. O. S.'nin bu yüzleşmede Hayal'e , " Onu niye bana öldürttün" dediği öğrenildi. O. S. , "Yasin Hayal öldür dedi öldürdüm" diye ifade verdi.

30 OCAK 2007

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün, Gazeteci Hrant Dink'in öldürüleceği ihbarında bulunan "kilit isim" Erhan Tuncel'den aldığı bilgiyi cinayetten tam 11 ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü ' ne ilettiği iddia edildi.

2 ŞUBAT 2007

Katıl zanlısı O. S'nin Samsun'da yakalandıktan sonra Atatürk'ün sözünün yazılı olduğu Türk Bayraklı poster önünde poz verdiği fotoğrafları ile jandarma ve polislerle birlikte çekilmiş video görüntüleri ortaya çıktı.

6 ŞUBAT 2007

Suikastın planlayıcıları arasında olduğu anlaşılan Erhan Tuncel'in, Hrant Dink'in Yasin Hayal tarafından öldürüleceğini Şubat 2006 ' da polise bildirdiği, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün de durumu Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne rapor ettiği belirlendi.

22 ŞUBAT 2007

Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında, ailenin şikâyeti ve basında çıkan haberler üzerine içişleri Bakanlığı resen inceleme başlattı. Müfettişler, Erhan Tuncel'in hukuka aykırı bir biçimde yardımcı haber elemanı yapılması ve "kanlı pantolon"a ilişkin olarak, bu fiillerin suç işlendikten sonra gerçekleşen fiiller olduğu ve bu nedenle adli görev kapsamında olduğu gerekçesiyle yaptıkları incelemeye son vermişler ve 22 Şubat 2007 tarihinde düzenledikleri raporla dosya ve belgelerin Trabzon Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine karar vermişlerdir. 6 Şubat 2007 tarihli inceleme raporunda müfettişler Ahmet İlhan Güler hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

28 ŞUBAT 2007

İl idare Kurulu Ahmet İlhan Güler hakkında soruşturma izni verdi. Güler bilirkişi raporu olmadığı gerekçesiyle, Dink ailesi ise diğer görevliler hakkında soruşturma izni verilmemesi gerekçesiyle bu karara itiraz etti.

22 MART 2007

Erhan Tuncel'in, cinayetin ardından Trabzon istihbarat şubesinde Muhittin Zenit isminde bir polis memuru ile telefonla konuştuğu tespit edildi. 6 ay önce Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden Bayburt'a tayini çıkan M.Z.'nin Erhan Tuncel'e , "Cinayeti sizinkiler mi işledi? Cinayet bana anlattığın gibi mi işlendi? Yasin mi vurdu?" şeklinde sorular sorduğu öne sürüldü.

27 MART 2007

Hrant Dink'in öldürülmesi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan BBP Trabzon il Başkanı Yaşar Cihan'ın, polise verdiği ifadede Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in Dink’i öldürme planı yaptıklarını Trabzon'da herkesin bildiğini söylediği ileri sürüldü.

28 MART 2007

Erhan Tuncel'in Trabzon ' da gözaltına alındığı sırada, polisin kendisine diğer zanlıların ifadelerini okuduğu ve fikrini aldıktan sonra serbest bıraktığı ortaya çıktı.

20 NİSAN 2007

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin delil kararttıkları, kendilerinden bilgi ve belge gizledikleri tespitiyle 11 madde halinde sıraladıkları bulguları, kendi görev alanına girmediği gerekçesiyle Trabzon Cumhuriyet Savcılığına gönderdi.

10 MAYIS 2007

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın İstanbul'a gön derdiği Erhan Tuncel'le ilgili 48 sayfalık raporun imha edildiği ortaya çıktı.

22 HAZİRAN 2007

Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali öz ve 5 personeli hakkında soruşturmaya izin verilmemesine avukatlar itiraz etti.

29 HAZİRAN 2007

Yasin Hayal savcıya yazdığı mektupta , "Bizi emniyetten legal mi illegal mi bilmiyorum, bizi bir grup kumanda etti" dedi. Vatansever Kuvvetler Güç Birliği soruşturmasında ortaya çıkan bir telefon konuşmasında dernek başkan yardımcısı Vedat Şanlı ile Nejat Mete adli birinin telefon konuşmasında, "Bizim arkadaşların işi mi dün zıbartılan adam?" sorusuna Şanlı'nın evet dediği ortaya çıktı.

2 TEMMUZ 2007

Hrant Dink cinayet davası başladı. 8 sanığın bulunduğu dava Beşiktaş 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

9 TEMMUZ 2007

Tuncay Uzundal savcılığa gönderdiği mektupta "Dink'in kalemini devlet kırdı" dedi.

11 TEMMUZ 2007

Giresun Jandarma Bölge Komutanı Dursun Ali Karaduman'ın şehit cenazesinde okuduğu şiirle ilgili "Dink'in anısına saygısızlık" nedeniyle tazminat davası açıldı.

5 AĞUSTOS 2007

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli Ramazan Akyürek, Reşat Altay, Engin Dinç, Faruk Sarı, Ercan Demir, Özkan Mumcu, Muhittin Zenit ve Mehmet Ayhan hakkında yapılan ön inceleme sonucunda" soruşturma izni verilmemesi" gerektiği kanaatine varıldı.

21 AĞUSTOS 2007

Ön inceleme ve bilirkişi raporuna göre, il Emniyet Müdürü Cerrah ve Ahmet ilhan Güler'in denetim görevini yerine getirmedikleri tespit edilmiş olmasına rağmen yalnızca Güler hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirildi.

7 EYLÜL 2007

İzmir Barosu, sanık avukatı Fuat Turgut hakkında disiplin soruşturması başlattı.

28 EYLÜL 2007

Samsun'da çay ocağında Ogün Samast'la fotoğraf çektirme olayıyla ilgili iki polis görevlisinin "görevi ihmal" ve "gizli bilgileri teşhir etme" suçlarıyla açılan dava Samsun Asliye Ceza Mahkemesinde başladı.

29 EYLÜL 2007

Sabiha Gökçen haberinden sonra, Hrant'ı odasına "davet edip" uyaran Vali Ergun Güngör Çorum'a atandı, ancak tayini 1 yıl ertelenerek İstanbul'da kaldı.

1 EKİM 2007

Hrant Dink cinayet davasının 2. duruşması yapıldı.

3 EKİM 2007

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, görevlilerinin cinayeti önleme konusunda ihmalleri olup olmadığına dair soruşturmaya gerek görülmemesi kararına Dink ailesinin Trabzon Bölge İdare Mahkemesine yaptığı itiraz reddedildi.

1 KASIM 2007

Trabzon savcılığı Trabzon emniyet görevlileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

3 OCAK 2008

Adli tıp raporu, Ogün Samast'ın radyolojik incelemede kemik yaşının 19 olduğunu söyleyerek, kararın mahkeme tarafından verilmesini istedi. TBMM komisyonuna verdiği ifadede Güler, Trabzon'dan gelen yazının "düşük kodlu" olduğunu söyledi. Akyürek meclis komisyonunda böyle bir kodlama olmadığını söyledi.

12 OCAK 2008

Yücel Sayman, Hrant Dink'in yargılandığı duruşma esnasında Kerinçsiz ve Murat İnan a "alçak herifler" dediği iddiasıyla yargılanmaya başlandı.

18 OCAK 2008

Yasin Hayal'in abisi Osman Hayal'in telefon sinyalleri cinayet günü İstanbul’da olduğunu gösteriyor. Avukatlar, Cerrah ve diğer emniyet görevlileri hakkında Dink'in kasten öldürülmesinde ihmal ve Trabzon Jandarma Genel Komutanı Ali öz hakkında da suç delilleri gizleme ve değiştirme, görevi suistimal ve ihmal" den Başsavcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

22 OCAK 2008

Yasin Hayal'in babası İlkhaber gazetesine verdiği röportajda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürü Yahya Öztürk'ün, "Yasin bundan sonra daha iyi yaşayacak, cezaevinden kısa sürede çıkar, biz raporları ona göre hazırlarız" dediğini öne sürdü. Astsubay Okan Şimşek ve uzman çavuş Veysel Şahin’in "görevi kötüye kullanmak" suçuyla Trabzon 2. Sulh Ceza'daki davasının ilk duruşması yapıldı.

14 ŞUBAT 2008

Trabzon emniyet görevlileri hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı yönündeki karara Dink ailesince Rize Ağır Ceza Mahkemesi ' ne yapılan itiraz reddedildi.

18 ŞUBAT 2008

İçişleri Bakanı Atalay, "Dink'in neden öldürüldüğünü "incelemeleri için yeniden müfettiş görevlendirdi.

20 ŞUBAT 2008

Mülkiye başmüfettişi Cerrah'la ilgili ön incelemeyi başlattı.

26 ŞUBAT 2008

Ahmet İskender ve Ersin Yolcu'nun cinayetten 3 saat sonra Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

28 ŞUBAT 2008

Başbakanlık teftiş kurulundan 3 müfettiş Trabzon'a giderek çalışmaya başladı.

7 MART 2008

Ön incelemeyi yürüten müfettişler, İstanbul Emniyetinde görevli 6 polis memuru hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği, Cerrah ve Bülent Koksal hakkında soruşturma izni verilmesine yer olmadığı şeklinde görüş bildirildi.

8 MART 2008

Rize Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının polis memurları hakkında görevi ihmal nedeniyle soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına itirazını reddetti.

14 MART 2008

TBMM insan hakları alt komisyonu görevine son verdi, çalışmalarını durdurdu.

20 MART 2008

Sanık jandarmalar "üstlerimize istihbarat vermiştik" dedi. İl İdare Kurulu Cerrah ve Koksal hariç diğer İstanbul Emniyet görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

21 MART 2008

Ali öz Bilecik il Alay Komutanlığı görevinden alınarak Bursa Bölge komutanlığına çekildi.

2 NİSAN 2008

Askerler ( Ali öz ve diğerleri ) TBMM komisyonuna ifade vermek için gelmedi.

4 NİSAN 2008

Avukatlar, jandarma görevlileri hakkında "kasten öl dürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçlamasından soruşturma başlatılması için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi

5 NİSAN 2008



Nöbetçi hâkim olarak McDonald's davasında yetkisi olmadığı halde Yasin'i tahliye eden hâkim Şevki Uluçam, jandarmaların yargılandığı mahkemenin hâkimi olarak atandı.

6 NİSAN 2008

Üçüncü kez yürütülen mülkiye başmüfettişleri incelemesinde Cerrah kusurlu bulunmadı, Trabzon'dan gelen ihbar evrakı altında imzası bulunan 6 amir ve memur kusurlu bulundu. Oysa bilirkişi "denetim görevini yerine getirmediği" tespitinde bulunmuştu.

7 NİSAN 2008

Hrant Dink Duyarlılık Grubu TBMM ' de talepleri açıkladığı bir basın açıklaması yaptı.

15 NİSAN 2008

Dink avukatları, Trabzon Jandarma'da görevli 10 askerle ilgili soruşturmanın İstanbul savcılığınca sürdürüldü.

17 NİSAN 2008

İstanbul emniyetten sahte rapor: Olaydan önce, Trabzon'dan gelen ihbar üzerine Hayal’i araştırdık demelerine rağmen cinayetten sonra ( 22 Ocak 2007 ) bu araştırmanın yapıldığı müfettişlerce ortaya çıkarıldı.

28 NİSAN 2008

Telefon kayıtlarından Erhan Tuncel'in, Yasin Hayal'in avukatıyla Yazıcıoğlu'nu görüştüreceği yayınlandı.

28 NİSAN 2008

Cinayet davası duruşması sırasında Mustafa Öztürk'ün dinlenme kayıtlarının imha edildiği ortaya çıktı.

29 NİSAN 2008

İrfan Özkan duruşmada, Ümit Öksüz'ün kendisine Ogün Samast'ın arkadaşlarına "Hrant'ı öldüreceğim" dediğini, onların da Ogün'ü alkışladığını söyledi.

2 MAYIS 2008

Albay Ali öz ile eski Jandarma istihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız, TBMM insan Haklarını inceleme Komisyonu bünyesinde, Hrant Dink cinayetini araştırmak üzere kurulan alt komisyonu ziyaret etti, ancak ifade vermedi.

3 MAYIS 2008

Yasin Hayal'in McDonald's davasından mahkûmiyeti Yargıtay'ca bozuldu. Patlayıcı madde imal etmek suçundan aldığı ceza onandı. "Patlayıcı madde atmak, kullanarak mala zarar vermek ve 10 kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçlarından verilen ceza usul yönünden bozuldu.

14 MAYIS 2008

Jandarmaların duruşmasından: Metin Yıldız ve Ali öz cinayetten sonra Coşkun İğci'nin konuşmamasını istemiş.

18 MAYIS 2008

Jandarmaların itirafları ana dava dosyasına delil olarak girdi.

27 MAYIS 2008

Bitlis'ten ifade veren Gökhan Aslan İsimli görevli, Şimşek ve Şahin'in cinayetten birkaç gün sonra kendi aralarındaki bir sohbette, kendi birim toplantılarında cinayetten önce Dink'in öldürüleceğine ilişkin duyumlar aldıklarını ve bunu birim toplantısında ilgili komutanlarına ilettiklerini söylediklerini ifade etti.

28 MAYIS 2008

Iğdır'dan ifadesi alınan uzman kıdemli başçavuş Uğur Erdoğan, Okan Şimşek ve Veysel Şahin'in cinayetten önce istihbarat topladığını bildirdi.

27 HAZİRAN 2008

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, il İdare Kurulunun 20 Mart 2008 tarihli Celalettin Cerrah haricindeki 6 emniyet görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi yönündeki kararına Dink ailesinin yaptığı itirazı reddetti, üstelik, Ahmet İlhan Güler dâhil hiçbir görevli hakkında soruşturulma izni verilmemesine hükmetti. Bu kararla birlikte iç hukuk yolları tükenmiş bulunuyor.

7 TEMMUZ 2008

Sekizi tutuklu 19 kişinin yargılandığı cinayet davasının ilk aleni duruşması yapıldı. Duruşmaya, mahkemede sanıkların ve sanık avukatlarının laubaliliği damgasını vurdu.

19 AĞUSTOS 2008

Yasin Hayal'in abisi Osman Hayal gözaltına alındı. Cinayet günü telefonunun İstanbul'dan sinyal verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hayal, gizli tanıkla yüzleştirilecek.

23 AĞUSTOS 2008

Yasin Hayal' in abisi Osman Hayal, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcıya verdiği ifadenin arkasından Osman Hayal serbest bırakıldı.

25 EYLÜL 2008

Dink ailesi avukatları aracılığıyla İstanbul Bölge idare Mahkemesi hâkimleri Atilla Sarp, ilhan Hanağası ve Sadettin Yaman hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması talebiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikâyette bulundu. Dilekçede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile ilgili, hâkimlerin gerekçesiz bir kararla soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar vermelerinin anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu iddia ediliyor ve hâkimlerin bu kararı alırken tarafsız davranmadıklarına ilişkin ciddi veriler olduğu ifade ediliyor.

26 EYLÜL 2008

Trabzon 2. Sulh Ceza'da görevi ihmalle yargılanan iki jandarma subayının duruşmasında ilk kez tanık olarak dinlenen Hüsamettin Polat, Albay Ali öz'ün Cengiz İğci’den gelen istihbaratı değerlendirmediğini söyledi. Ayrıca Coşkun İğci ile ilgili, Hrant Dink cinayetinin ardından" sağda solda konuşmasın" diye uyarılmasını istediğini söyledi. Mahkeme, davanın ağır ceza mahkemesine şevkini istedi.

20 EKİM 2008

Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin, Hrant Dink'in öldürülmesinde istihbarat yönünden ihmalleri olduğu iddiasıyla İki jandarma görevlisinin yargılandığı davanın, ağır ceza mahkemesinde görülmesi için verdiği görevsizlik kararı, bir üst mahkeme tarafından bozuldu. Dava aynı mahkeme tarafından görülmeye devam edecek.

22 EKİM 2008

Samsun 4. Asliye Ceza'da yargılanmakta olan Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden

Metin Balta ile Komiser İbrahim Fırat beraat etti.

24 EKİM 2008

Yasin Hayal ' in abisi Osman Hayal hakkında dava açıldı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Osman Hayal'in "insan öldürmeye iştirak" ve "yasa dışı örgüte üye olmak" suçlarından 22, 5 ile 35 yıl arasında hapsi talep ediliyor. Osman Hayal, Hrant Dink cinayet davasının 20. sanığı olarak yargılanacak.

28 EKİM 2008

Dink cinayetinde ihmali olduğu gerekçesiyle Trabzon Valiliği tarafından yargılanmasına izin verilen dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün, Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Ali öz ve diğer rütbelilerle ilgili soruşturma süreci resmen başladı.

12 KASIM 2008

Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun 1,5 yıldır sürdürdüğü incelemenin ardından hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda Hrant Dink cinayetinde görevi ihmal ettikleri gerekçesiyle Trabzon Emniyet, Trabzon Jandarma ve İstanbul Emniyet'indeki sorumlular hakkında soruşturma başlaması tavsiye edildi. Raporda ayrıca Yasin Hayal'in McDonald's bombalamasından önce kullandığı yeni bir telefon numarası bulunduğu ve çok sayıda yurtdışı görüşme yaptığı tespit edilerek, kimliklerin tespiti için Adalet Bakanlığı'nın izin vermediği ifade edildi.

29 ARALIK 2008

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayetini önlemede ihmal gösterdikleri iddiasıyla Trabzon'dan altı jandarma görevlisi hakkında hazırladığı iddianameyi Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesine gönderdi.

OCAK 2009

Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Albay Ali öz ve diğer beş jandarma görevlisiyle ilgili "görevi ihmal" iddianamesiyle ilgili, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Başsavcılık karara itiraz etti.

15 OCAK 2009

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dink ' in iki yıl önce öldürülmesine ilişkin Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna "olur" vererek, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile halen İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer hakkında " görevi ihmal " iddiasıyla inceleme yapılmasının yolunu açtı. Davanın 8 inci duruşması ise 26 Ocakta İstanbul 14 . Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.