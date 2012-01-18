Hrant için adalet için vurulduğu yere yürüyoruz!

T24- Hrant Dink'in öldürülmesinin beşinci yılında bugün saat tam 13.00’te Taksim Meydanı'nda toplanılacak ve AGOS'un önüne yürünecek.







19 Ocak 2007'de, Genel Yayın Yönetmeni olduğu AGOS gazetesi önünde öldürülen Hrant Dink için bugün saat 13.00'te Taksim Meydan’ının Elmadağ'a doğru olan yönünde buluşularak AGOS'un önüne yürünecek. Hrant'ın Arkadaşları'ndan gelen destek çağrısında "Hrant Dink'i yok ettikleri günden bu yana tam beş yıl geçti. Beş yıl önce onu yüz binler İstanbul caddelerinde akarak, milyonlar ağlayarak uğurladı. Beşinci yılında o büyük dayanışmayı, o sessiz çığlığı, o çok büyük anlam taşıyan demokratik çıkışı tekrarlamak dileği ve umudundayız" denildi. Harant’ın Arkadaşları’nın çağrısı şöyle:

19 Ocak 2007'de Hrant Dink'i öldürdüler.

Tam 5 yıl oldu!

Bütün deliller iki-üç kişinin planlayıp işlediği bir cinayetle yetinmemize izin vermeyecek kadar açık.



İşaret edenler de, tehdit edenler de, öldür diyenler de, pusu kurup erkete bekleyenler de bu işten yakayı sıyırdı.



Görüldü ki, 5 yıldır acımızla alay eden, savsaklayan ve adaletin tetikçilere verilecek cezayla sağlanacağına başından hükmetmiş bir mahkeme yaramıza merhem olmayacak. Korku ve nefret coğrafyasında büyüyen çocukların yaşamını kolaylaştırmayacak.



Başbakan "Hrant Dink cinayetini aydınlatmak namus borcumuzdur" dedi.



5 yılda önümüze konanlara bakıyoruz; alacaklıyız!



Vicdanı olan herkes 5 yıldır içinde her gün gitgide büyüyen bir yumruyla yaşıyor.



Unutulmasına göz yummak arkadaşımızı bir kez daha öldürecek.







Yeni cinayetlerin kapısını aralamayı bekleyen "karanlıkta yaşayanlar"ın hevesini artıracak.



Biz hakikat anlatıcımızı anmak, bu ülkede vicdanıyla yaşayan insanların varlığını göstermek, "biz bitti demeden bu dava bitmez" demek için bir araya geliyoruz.



5 değil, 95 yıl geçse de,

Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz.

19 Ocak Perşembe saat 13.00'te Taksim'den Agos'a vurulduğu yere yürüyoruz!





İzmir'de de anma var



Hrant Dink'in katledişinin 5. Yıl dönümünde İzmir'de düzenlecek "Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Günü" başlığı ile yapılacak program şöyle:



Hrant'ı Anıyoruz...Arıyoruz...



1) Saat: 14:00 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi



HRANT'IN ARDINDAN

19 Ocak Perşembe saat: 14 .00

Konuklar Pakrat Estukyan(Agos Gazetesi)

Hüseyin Karabey(yönetmen)

Coşkun Üsterci(THİV)

YER : EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2 NOLU AMFİ



2) Saat 17:30 Konak Yeni Karamürsel Önü



Davetimizdir!

5 Yıldır Hrant Yok!

5 Yıldır Adalet Arıyoruz Ama Bulamıyoruz!

Biz Bitti Demeden Bu Dava Bitmeyecek!

Hrant İçin, Adalet İçin

19 Ocak 2012 Perşembe,

Saat 17'30 da, Konak’ ta olacağız.

Karanfilini, Mumunu, Meşaleni Al, Sende Gel!

NOT: İlk toplanma yeri saat 17’30 da Konak YKM önü.

Buradan meşaleler ile eski Sümerbank önüne yürünecek.

Hrant’ın Arkadaşları



Destekleyen Kurumlar: İHD, Irkçılığa Milliyetçiliğe Dur De!,

Barış Meclisi, Halkevleri, İmece-Der, Ege78’liler, BDP, EMEP,

EDP, SDP, SP, DSİP, ESP, EHP, ÖDP, ÖSP



3) Saat: 19:00 Tepekule Kongre Merkezi

NEFRET SUÇLARI VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE GÜNÜ







