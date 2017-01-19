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Hrant Dink'in ölüm yıldönümünde bu yollar kapalı

Emniyet, alternatif yolları paylaştı

Fotoğraf: Arşiv

19 Ocak 2017 03:48

10 sene önce öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıldönümü dolayısıyla yarın Agos Gazetesi önünde yapılacak anma programı nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi'nde düzenlenecek olan anma programı nedeniyle saat 11.00'den itibaren anma etkinliğinin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

 Trafiğe kapatılacak yollar

Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli istikametine gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağı'ndan Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey Kavşağı'ndan Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.

10 yıl önce bugün katledilen Hrant Dink'in cenaze töreninde on binler böyle haykırmıştı:

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