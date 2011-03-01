Hrant Dink'in katili ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ oldu

T24 - Dink’in katil zanlısının çocuk mahkemesindeki il duruşmasında Mahkeme Başkanı, Samast’a ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ diye hitap etti. Dink Ailesi duruşmayı protesto etti.



Ogün Samast, dünkü duruşmada “Ben 4 yıl önce ifademi vermiştim. Aynısını tekrar ediyorum” diye konuştu.



Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dosyası ayrılan tutuklu sanık Ogün Samast’ın İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına dün başlandı. Mahkeme başkanı, Samast’a, Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanan çocuklara, “Suça Sürüklenen Çocuk” tabirinin kısaltması olan “S.S.Ç” şeklinde hitap etti.







Dink davasında dosyası ayrılan Samast, ilk duruşmaya geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Gazeteciler duruşma öncesi ve duruşma başladıktan sonra adliyeye alınmadı. Ancak, mahkeme başkanının izniyle salonun büyüklüğünün el verdiği ölçüde gazeteci duruşma başladıktan bir süre sonra içeri girebildi.



Çocuk Mahkemeleri’nde görülen duruşmaya ilk kez katılan Samast, dilekçe vererek duruşmadaki izleyicilerin sayısının kısıtlanmasını ya da oturumun izleyicilere kapalı olmasını talep etti. Samast, çapraz sorgusu yapılırken ve ifadesi alınırken gazetecilerin salona alınmamasını da istedi. Müdahil avukatları ise bu talebe karşı çıktı. Mahkeme heyeti de talebi kabul etmedi.





Agos da müdahil



Duruşmada, Mahkeme Başkanı Celal Ünal, iddianamenin kısa bir özetini okudu. Diyeceği sorulan Samast, “Ben 4 yıl önce savunmamı yapmıştım. Aynısını tekrar ediyorum” dedi. Başkan Ünal da, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Dink’in eşi Rakel, kızları Delal ve Sera, oğlu Arat, kardeşleri Hosrof ve Yervant Dink’in katılan olarak kabul edildiklerini ve avukatla temsil edildiklerini anımsattı.



Agos gazetesi ile Birgün Yayıncılık’ın da o davanın katılanları olduğunu ve avukatla temsil edildiklerini hatırlatan Ünal, Dilara, Haycan, Lusin, Rabel, Maral ve Haykanoş Dink’in ise katılan olarak kabul edildiklerini ancak avukatlarının bulunmadığını kaydetti.



Ünal, Sivof ve Mihail Yağbasan’ın da davaya katılma talebinde bulunduklarını, nüfus kayıtları incelendiğinde bu kişilerin Dink’in kayınbiraderleri olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Suçtan zarar görmeleri ihtimali bulunan Rakel, Delal, Arat, Sera, Hosrof, Yervant, Dilara, Haycan, Lusin, Rabel, Maral, Haykanoş Dink ile Agos gazetesi ve Birgün Yayıncılık’ın bu davaya katılma taleplerini kabul eden heyet, Sivof ve Mihail Yağbasan’ın talebini reddetti.