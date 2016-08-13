Hrant Dink’in de okuduğu Ermeni lisesinin duvarında nefret yazısı: Azap Ermeni’ye!..

İstanbul Surp Haç Ermeni Lisesi'nin duvarlarına Ermenileri hedef alan tehdit içerikli yazılamalar yapıldı. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in de okudu lisenin duvarına “Azap Ermeni’ye” yazıldı.
İstanbul Bağlarbaşı'nda bulunan Surp Haç Ermeni Lisesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından Ermenileri hedef alan tehdit içerikli yazılamalar yapıldı.
Duvar yazılarında, "Azap Ermeniye", "Size Kürşatın kinini getirdim", "Çatlı reis" gibi ifadeler yer aldı.
Surp Haç Ermeni Lisesi, suikastla katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i de okutmuştu.