T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink’in de okuduğu Ermeni lisesinin duvarında nefret yazısı: Azap Ermeni’ye!..

Duvara "Azap Ermeniye, size Kürşatın kinini getirdim, Çatlı reis" yazıldı

13 Ağustos 2016 19:12

İstanbul Surp Haç Ermeni Lisesi'nin duvarlarına Ermenileri hedef alan tehdit içerikli yazılamalar yapıldı. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in de okudu lisenin duvarına “Azap Ermeni’ye” yazıldı.

İstanbul Bağlarbaşı'nda bulunan Surp Haç Ermeni Lisesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından Ermenileri hedef alan tehdit içerikli yazılamalar yapıldı.

Duvar yazılarında, "Azap Ermeniye", "Size Kürşatın kinini getirdim", "Çatlı reis" gibi ifadeler yer aldı. ​

Surp Haç Ermeni Lisesi, suikastla katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i de okutmuştu.

ETİKETLER

ırkçı yazılamanefret söylemihrant dinkin okulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24