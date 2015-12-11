Hrant Dink’in avukatlarından ‘Ergenekon’ itirazı

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlileriyle ilgili hazırlanan iddianamede Savcılık, aralarında Ergenekon davası sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz, İstanbul Valisi eski Yardımcısı Ergun Güngör, emekli MİT görevlisi Özel Yılmaz’ın de bulunduğu 50 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Dink ailesi avukatları karara itiraz edecek.

Agos’tan Uygar Gültekin’in haberine göre, Dink cinayetinde kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianamenin yanı sıra, Savcılık, aralarında Ergenekon davası sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz, İstanbul Valisi eski Yardımcısı Ergun Güngör, emekli MİT görevlisi Özel Yılmaz’ın de bulunduğu 50 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Dink ailesi avukatları, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki karara itiraz edecek.

Dink cinayetinde kamu görevlileri hakkında hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianamenin yanı sıra, soruşturma savcısı Gökalp Kökçü, aralarında Ergenekon davası sanıklarının da bulunduğu 50 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Savcı Kökçü, Ergenekon davası sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz, , İstanbul Valisi eski Yardımcısı Ergun Güngör, emekli MİT görevlisi Özel Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 50 kişi hakkında,“görevi Kötüye Kullanma, silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik, örgütün veya amacının propagandasını yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, görevi kötüye kullanmak, suçu ve suçluyu övmek, kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına” kararı verdi.

Dink ailesi avukatları, söz konusu kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından karar itiraz edeceklerini söyledi.