Hrant Dink'in avukatları mahkeme salonunu terk etti

T24



'Delil toplanmadan iddia makamına söz verilmesi kabul edilemez'

Mütalaadan çarpıcı başlıklar

İstanbul Şişli'de 19 Ocak 2007'de Agos gazetesi önünde öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayeti davasının 20. duruşması bugün Beşiktaş Adliyesi'nde saat 13:00'te başladı. Savunma avukatları hiçbir kanıtın mahkemeye getirilmemesine rağmen iddia makamının esas hakkında mütalaa vermek istemesine tepki göstererek salonu terk etti. Avukatlar "böyle adalet olmaz, adaletinizi kendiniz arayın, bu hukuk dışıdır" diyerek salonu terk ederken, salonda bulunan Ufuk Uras, Adalet Ağaoğlu, Rakel Dink de salondan çıktı.Hrant Dink'in avukatları mahkemenin savcıdan esas hakkında mütalaa istemesi üzerine salonu terk etti. Savcının mütalaa vermesine itiraz eden Hrant Dink’in avukatları mahkeme salonunu terk ettiler. Savcı Yasin Hayal ve Erhan Tuncel için müebbet hapis cezası talebinde bulundu.Dink Ailesi’nin avukatı Fethiye Çetin mahkeme salonundan ayrılmalarının ardından yaptığı açıklamada “5 yıldır hiçbir yol alınamadı. Bu cinayetin arkasındaki gerçek araştırılmak istenmiyor” dedi. Çetin, hakimin deliller toplanmadan önce iddia makamına söz vermesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi ve iddia makamının esas hakkındaki mütalaa okumasına izin vermenin, bu davayı terör örgütü kapsamından çıkarmaya yönelik bir tutum olduğunu belirtti.Savcı, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel için müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Savcının mahkemede verdiği mütalaasında ise, "Derin yapıların en son gerçekleştirdiği suikast Hrant Dink suikastıdır. Sanıklar ideolojik amaçlarla hareket etmiştir. Hedef Türkiye Cumhuriyeti ve kamu düzenidir. Cinayetin Ergenekon örgütü ile bağlantılı olduğu yönünde şüpheler var" ifadeleri yer aldı.