Hrant Dink'in avukatları: Dava bu haliyle bitirilirse eksik kalır



T24 - Dink davasında mahkeme 'karar' sinyali verirken, Samast'ın bağlantıları hâlâ karanlıkta. Avukatlar: Yarın karar çıkarsa dava eksik kalır.

Gazeteci Hrant Dink’in beş yıl önce öldürülmesine ilişkin davanın yarın karara bağlanması bekleniyor. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) iki yıl sonra gönderdiği ‘olay gününe ilişkin telefon görüşmeleri’, tetiği çeken Ogün Samast’ın o gün yalnız olmadığını ortaya çıkarırken, tüm bağlantılar aydınlatılmadan karar verilecek olmasına tepkiler var. İkisi tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada Dink ailesinin avukatlarından Arzu Becerik, davanın bu haliyle bitirilmesi halinde ‘eksik kalacağını’ söyledi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre; bir önceki duruşmada mahkeme heyeti başkanı Rüstem Eryılmaz’ın davayı 17 Ocak’a ertelemesinin ardından “tüm avukatlara duruşmada hazır olmaları, karar çıkabileceği” uyarısında bulunmasını değerlendiren Becerik, soruşturmadaki eksikliklerin giderilmediğini, yargılanmaya dahil edilebilecek kişilerin dahil edilmediğini belirtti. Mahkemeye yeni gönderilen TİB kayıtlarının araştırmasının bitirilmediğini, soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin değerlendirilmediğini söyleyen Becerik, “Bu şekilde karar verilirse dava eksik kalır. Davanın daha geniş açıdan incelenmesi ve siyasi iradenin de bu davanın çözülmesi için mahkemeye gerekli olanakları sağlaması gerekir” dedi.





Telefon trafiği



Davanın 26 Aralık 2011 tarihli duruşmasında müdahil avukatı Fethiye Çetin davanın tutuksuz sanıklarından Mustafa Öztürk ve Salih Hacısalihoğlu ile doğrudan irtibatlı olan ve çok sayıda görüşme yaptığı tespit edilen telefon numaralarının, cinayetin işlendiği gün ve saatte olay yerinde olduğu ve bu telefonlarla olay günü bazı görüşmeler yaptıklarının tespit edildiğini kaydetmişti. Çetin, “Olay gününden önce sanıklarla bu kişiler arasında pek çok görüşme yapıldığı gerçeği karşısında, bu kayıtların önemi artmaktadır ve titizlikle ele alınması gerek” demişti. Ancak savcı, kayıtların cinayetle ilgisi olmadığını savunmuştu.





Davanın beş yıllık seyri



19 Ocak 2007

Hrant Dink, 19 Ocak 2007 günü saat 15.00’te Şişli’deki Agos gazetesi önünde öldürüldü.

20 Ocak 2007

Dink’i vuran Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun Otogarı’nda gözaltına alındı. Samast’ın İstanbul’dan Hopa’ya giden bir otobüste jandarma ekipleri tarafından yakalandığı, üzerinde suç aleti tabancanın ele geçirildiği açıklandı.

24 Ocak 2007

Ogün Samast, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender, 24 Ocak 2007’de tutuklandı. Tutuklulara 26 Ocak’ta Erhan Tuncel, 31 Ocak’ta Salih Hacısalihoğlu, 1 Şubat’ta Tuncay Uzundal, 23 Şubat’ta Veysel Toprak, 9 Mart’ta Osman Alpay, 7 Mart’ta İrfan Özkan ve 11 Nisan’da da Mustafa Öztürk eklendi.

2 Temmuz 2007

12’si tutuklu 18 kişi hakkında açılan davanın görülmesine 2 Temmuz 2007’de başlandı. İlk duruşmada dört sanık tahliye edildi.

11 Şubat 2008

Türkiye’de ilk defa sesli ve görüntülü kayıt sistemi, davanın 11 Şubat 2008 tarihindeki 3. duruşmasında kullanıldı.

26 Ocak 2009

Mahkeme heyeti, Ergenekon davası sanıklarıyla, Dink sanıkları arasında bir irtibat olup olmadığının tespit edilebilmesi açısından, Ergenekon sanıklarına ait telefon numaralarının ve dijital kayıtların delil olarak istenilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılmasına karar verdi.

10 Mayıs 2010

13. duruşmada dinlenilen ‘Gizli tanık 1’, cinayet anında olay yerinde dört-beş kişinin bulunduğunu ve bunların birbirleriyle konuştuğunu söyledi. ‘Gizli tanık 1’, sanıklardan Osman Hayal, Yasin Hayal ve Ogün Samast’ı teşhis ettiğini belirtti.

25 Ekim 2010

Cinayet tarihinde yaşı 18’den küçük olan Samast’ın dosyası ayrıldı ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Duruşmada MİT’in “Dink’e suikast yapılacağına ilişkin bize bilgi gelmedi” denilen yazısı da okundu.

25 Temmuz 2011

Ogün Samast, ‘tasarlayarak adam öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

19 Eylül 2011

Savcı Hikmet Usta, “eylemlerin salt milliyetçilik duyguları kabaran gençlerce işlenmesinin ötesinde, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal yönetiminde, ‘Ergenekon’un Trabzon’da faaliyet gösteren bir hücresi tarafından işlenmiş olduğunu değerlendirdiğini” dile getirdi.

10 Ocak 2012

Müdahil avukatı Fethiye Çetin, TİB’den gelen kayıtları incelediklerini belirtti ve “Olay günü bölgede bulunan 5 kişinin (veya numaranın) sanıklarla doğrudan irtibatlı olduğu ve olay gününden önce değişik tarihlerde değişik kereler görüşme yaptıkları ortaya çıkmıştır” dedi.

Hrant Dink, 19 Ocak 2007 de Şişli de öldürülmüştü.





