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Hrant Dink'in avukatı ölü bulundu

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Karadağ evinde ölü bulundu.

04 Haziran 2010 03:00

T24- Hrant Dink cinayeti davasının müdahil avukatlarından Hakan Karadağ (40), Cihangir'deki evinde ölü bulundu. Ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Samast tehdit etmişti


Davanın müdahil avukatlarından Hakan Karadağ'ın ismi, bir duruşma sırasında yaşanan tehdit tartışmasıyla gündeme gelmişti. Avukat Karadağ, Dink'in katil zanlısı tutuklu Ogün Samast'ın kendisini tehdit ettiğini, elindeki kağıda bir şeyler yazarak cebine koyduğunu söylemiş, mahkeme başkanının Samast'tan aldığı kağıdın üzerinde Hakan Karadağ'ın isminin yazdığı tespit edilmişti. 

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