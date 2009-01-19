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Hrant Dink’e karanfil ve kırmızı gül

Şişli’de 2 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hrant Dink, mezarı başında törenle anıldı.

19 Ocak 2009 02:00

Şişli’de 2 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, mezarı başında törenle anıldı.

Dink ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı törende konuşan Gedikpaşa Kilisesi papazı Der Zaven, “O, doğrulukla, barışla yaşıyor” dedi.

Dink’in Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki mezarı başında düzenlenen törene, eşi Rakel Dink, kızları Sara ve Delal, oğlu Ararat, Dink’in kardeşleri, yakınları, aralarında Ali Bayramoğlu, Etyen Mahcupyan’ın da bulunduğu gazeteci meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada, Gedikpaşa Kilisesi papazı Der Zaven yönetiminde ayin düzenlendi. Ayinin ardından da Dink için dua edildi.

Daha sonra Rakel Dink ve diğer katılımcılar, Hrant Dink’in mezarına gül ve karanfiller bıraktı. Rakel Dink ve çocukları katılımcıların taziyelerini kabul etti.

İki anma daha

Kumkapı Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nde yapılan pazar ayininde de Dink için dua edildi.
Kendilerine “Yaratıcı Direniş” diyen 10 genç de Galatasaray Meydanı’nda “Biz de vurulduk” adlı temsili canlandırmayla Dink’i andı.

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