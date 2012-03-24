Hrant Dink ve Uğur Mumcu sivil şehit sayılabilir

T24 - Bakan Fatma Şahin, 1987’den bu yana terör olaylarında yaşamını yitirenlerin şehit sayılacağını belirterek, Hrant Dink ve Uğur Mumcu’nun ailelerinin de başvurması halinde bu statüyü kazanacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milliyet'in de yayınladığı NTV’de yaptığı açıklamasında, ‘sivil şehit’ düzenlemesinin geçmişe dönük olarak uygulanacağını söyleyerek, yasanın 1987 yılından sonraki olaylarda mağdur olan vatandaşları kapsayacağını kaydetti. Yasa tasarısında, 1987’den bu yana terör olaylarında yaşamını yitiren sivillerin “şehit” sayılması öngörülürken, tanımın 1987 yılı ile sınırlandırılmasının, Türkiye’de şehit tanımının ilk kez bu yıl yapılmasından kaynaklandığı belirtildi. Aynı sınırlandırmanın mevcut yasada da yer aldığı, yeni yasa kapsamında bu tarihle ilgili değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Sivil şehit yakınları ve yaralananlara geriye dönük maaş ödenmeyeceğini, yalnızca kanun yürürlüğe girdikten sonraki dönem için ödeme yapılacağını ifade eden Şahin, mağdurun, her ilde Valilik bünyesinde oluşturulan komisyon kararıyla “sivil şehit” ilan edileceğini anlattı.

Şahin, Türkiye’de terör olaylarında şimdiye kadar 4 bin 323 sivilin şehit, bin 791 sivilin gazi olduğunu söyledi. 2330 sayılı yasada şehit anne ve babalarının maaş alması için muhtaçlık belgesi istendiğini hatırlatan Şahin, “Bu düzenlemeyi kaldırdık. Artık ailenin ‘şehidim var’ demesi yeterli olacak” diye konuştu. Yasa kapsamında terör saldırılarında hayatını kaybeden Hrant Dink, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi aydınların da “sivil şehit” sayılabileceğini söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

Komisyona başvuru yetecek

“Aileler, eğer bu yeni durumdan istifade etmek istiyorlarsa, gidecekler, Valilik bünyesinde oluşmuş komisyonlara başvuracaklar. Komisyon, Vali yardımcılığının başkanlığında olaylarla ilgili değerlendirme yapacak ve diyecek ki ‘Bu olay, terörle mücadeleden dolayı yaşanmış bir olaydır ve bu can bundan dolayı gitmiştir.’ Bu rapor çıktıktan sonra, hemen bütün imkanlardan istifade edilecek şekilde süreç takip edilecek. Hrant Dink ile ilgili hukuki süreç devam ediyor. Verilen karardan dolayı kamu vicdanı çok büyük bir rahatsızlık duyunca, mahkemelerin devam ettiği bir süreç yaşanıyor.

Fakat orada ‘Bu olay terörden kaynaklanmıyor’ diye çıkmış bir karar yok. O zaman Dink ailesi de 5233’ten istifade etmek için Valiliğe başvuracak. Komisyondan çıkan rapora göre, mahkeme kararını beklemeden bütün sivil şehitlikten doğan hakları kazanacak.”