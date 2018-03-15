Hrant Dink ve Uğur Mumcu isimleri Şişli'de yaşayacak

İSTANBUL, (DHA) -ŞİŞLİ Belediyesi, ilçedeki iki sokağın ismini Hrant Dink Sokağı ve Uğur Mumcu Sokağı olarak değiştirme kararı aldı. Karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi onayına gönderildi.

Şişli Belediye Meclisi, ilçedeki Işık sokağının isminin Uğur Mumcu, Samanyolu sokağının isminin ise Hrant Dink sokağı olarak değiştirilmesi kararı aldı. İlçe meclisinde alınan karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin onayına gönderildi. İBB Meclisi’nin onayı sonrasında her iki sokağın ismi resmi olarak değiştirilmiş olacak.

İBB’nin sokak isimlerinde değiştirilmesi yönündeki talebi sonrasında bu konuda harekete geçtiklerini belirten Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, “Ülkemizin bu iki önemli aydınının, iki basın ve demokrasi şehidinin adını Şişli’de yaşatmak istedik. Hrant Dink ve Uğur Mumcu demokrasi, toplumsal barış ve aydınlık Türkiye mücadelesine yazılarıyla, kitaplarıyla, araştırmalarıyla büyük katkılar sağladılar. Onlar; bu mücadelelerinden, kalemlerinden rahatsız olan karanlık odaklar tarafından katledilmiş olsalar da yaşamları boyunca savundukları değerlerle hafızalarımızda yaşamaya devam edecekler” dedi.

KARAR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ ONAYINA GÖNDERİLDİ

Sokak isimlerinin değiştirilmesi Şişli Belediye Meclisi’nin 8 Mart tarihli toplantısında görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, meclis kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Harita Müdürlüğü’nün önerisi ile terör örgütlerini çağrıştıran ve ahlaka aykırı görülen sokak adlarının değiştirilmesine karar vermiş; bu kapsamda Şişli Gülbahar Mahallesi’nde yer alan “Işık” sokağı ile 19 Mayıs ve Meşrutiyet mahallelerinde bulunan “Samanyolu” sokağının isimlerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuştu.

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