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Hrant Dink Vakfı'nın yayımladığı 2013 'Sınırlar' ajandası çıktı

Hrant Dink Vakfı tarafından her yıl üç dilde yayımlanan ajanda bu yıl 'sınırlar'ı konu etti

24 Aralık 2012 19:56

Hrant Dink Vakfı'nın 2013 ajandası raflardaki yerini aldı. Her yıl olduğu gibi, Türkçe, İngilizce ve Ermenice olarak üç dilde hazırlanan ajandanın bu yılki teması 'Sınırlar'.

Hrant Dink Vakfı tarafından yayımlanan ajanda da, coğrafi sınırlardan toplumsal sınırlara; insan aklının sınırlarından bireyler arasındaki sınırlara; insan olma halinin başlangıcından bugüne 'derdimiz' olan 'sınırlar'ı konu ediyor.

Yılın her haftası işlenen ve her biri insanlık tarihinin farklı 'sınır' ve 'sınırsızlık' mücadelesini simgeleyen elli üç metnin 60'a yakın görselin yer verildiği Sınırlar 2013 ajandasında, resmi tatil günlerinin yanı sıra Müslüman, Alevi, Ermeni, Rum, Süryani, Kürt bayramları ve özel günleri de Sınırlar 2013 ajandasında yer alıyor.

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