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Hrant Dink Vakfı, nefret söylemi raporunu açıkladı: Gazetelerde 4 ayda bin 806 nefret söylemi

En çok nefreti söylemi üretilen gruplar, Ermeniler, Suriyeliler, Yahudiler, Hristiyanlar, Yunanlılar ve Rumlar

Fotoğraf, Nefret belgeselinden alınmıştır

14 Haziran 2017 00:21

Hrant Dink Vakfı, “Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi” raporunu yayınladı. 2017’nin Ocak ve Nisan ayları arasındaki dönemini kapsayan rapora göre, bin 806 köşe yazısı ve haberde ulusal, etnik ya da dini gruplar hedef alındı.

Hrant Dink Vakfı tarafından hazırlanan “Medyada Nefret Söylemi Ocak-Nisan 2017 Raporu” yayınlandı. 148 sayfalık rapora göre, dört aylık dönemde ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan bin 806 köşe yazısı ve haber belirlendi.

Raporla ilgili açıklamada, “70 yayında, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar (birden fazla defa) incelenmiş oldu ve bin 876 yazıya ulaşıldı. İncelenen tüm yazılarda 58 farklı grup hakkında 2 bin 335 adet nefret söylemi içeriği bulundu” denildi.

 

En çok nefret söylemi üretilen gruplar

 

Nefret söylemine yer verildiği belirtilen haber ve köşe yazılarının yüzde 43’ünün ulusal, yüzde 57’sinin ise yerel gazetelerde yer aldığı kaydedildi. Yazı türleri arasında ise en çok yazılarında nefret söylemi kullanıldığı ifade edildi.

En çok nefreti söylemi üretilen gruplar ise şu şekilde: Ermeniler (439), Suriyeliler (433), Yahudiler (298), Hristiyanlar (210), Yunanlılar (198) ve Rumlar (166).

Rapora dair bulgular, 19 Haziran Pazartesi günü saat 18.30’da, Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda düzenlenecek olan panelde paylaşılacak.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız

 

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