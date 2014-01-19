Hrant Dink, Tunceli’de de anıldı

7 yedi önce katledilen Hrant Dink, bir dönemler Ermenilerin yoğunluklu olarak yaşadığı Tunceli/Hozat’ta aralarında çeşitli sivil toplum örgütleri, BDP üyeleri ve Hozat Belediye başkanı Cevdet Konak’ın da bulunduğu 100 kişilik bir grup tarafından anıldı.

Anma, Hrant Dink nezdinde bugüne değin katledilen tüm Ermeni halkı adına yapılan saygı duruşuyla başladı. Hrant Dink adına yakılan mumlardan ve resimlerinin bulunduğu Kilise duvarına bırakılan çiçeklerden sonra bir basın açıklaması yapıldı.

Sonrasında, Hozat Belediye Başkanı Cevdet Konak basın mensupları ve kamuoyuna yönelik bir açıklamada bulundu. Konak konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bugün burada Hrant Dink’in 7. ölüm yıldönümü vesilesiyle, 1915’ten beridir katledilen Ermeni kardeşlerimiz aziz anıları huzurunda toplanmış bulunmaktayız. Biliyoruz ki bu toprakların en az biz Kürt Alevileri kadar sahipleri olan Ermeni halkı, Hrant Dink’in katledilişiyle büyük bir üzüntüyü daha yaşamıştır. Öyle ki, Hrant’ı katleden faillerin bugün hala bulunmaması, yüreklerimizdeki acıyı her geçen gün daha da büyütmektedir. Ama bu acı, hesabı soruluncaya kadar yüreklerimizde her geçen gün büyüyen adalet inancımızı da besleyecektir. Bu da böyle bilinsin.”

Konak daha sonra Nevzat Çelik’in “İtirazın iki şartı” şiirinin dizeleri yle, Hrant Dink ve katledilen Ermeni halkına saygılarını belirtti.