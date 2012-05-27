Hrant Dink suikastı dosyası tebligata takıldı

17 Ocak’ta karara bağlanan Hrant Dink suikastı dosyasının onay için Yargıtay’a gönderilmesi gerekiyor. Ancak gerekçeli karar sanıkların avukatlarından birine bir türlü tebliğ edilemediği için dosya bekletiliyor.

Milliyet'in haberine göre, Hrant Dink davasının dosyası yaklaşık 4.5 ay önce karara bağlanmasına rağmen halen Yargıtay’a gönderilemedi. Dava dosyasının Yargıtay’a gönderilebilmesi için gerekçeli kararın davadaki tüm taraflara ulaştırılması gerekiyor. Ancak mahkeme aylardır bir sanığın avukatına ulaşamıyor.

Sanık Tuncay Uzundal’ın avukatı Seyit Ahmet Kaya’ya bir türlü ulaşılamadığı için dava dosyası mahkeme kaleminde bekliyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de öldürüldü. Suikast ile ilgili açılan davada 19 sanık İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. 17 Ocak 2012’de karara bağlanan dava ile ilgili gerekçeli karar mahkeme tarafından yaklaşık 1 ay sonra açıklandı. Gerekçeli kararın ardından dava dosyasının onaylanması için Yargıtay’a gönderilmesi aşamasına geçildi. Ancak 4.5 aydır dosya Yargıtay’a gönderilemedi.

‘Ulaştı’ yazısı bekleniyor

Türkiye gündeminde sık sık “davaların uzun sürmesi” tartışılırken, Dink davası dosyasının da Yargıtay’a gönderilmesi, hukuki prosedüre takıldı. Dava dosyasının Yargıtay’a gönderilmesi için “gerekçeli kararın davanın tüm taraflarına tebliğ edilmesi” gerekiyor. Bu nedenle mahkeme şubat ayında hazırladığı gerekçeli kararı, tüm sanıklara, sanık avukatlarına, müdahillere ve müdahil avukatlarına posta yoluyla gönderdi. Mahkeme bundan sonra gerekçeli kararın, gönderildiği yaklaşık 50 kişiye ulaştığına dair yazıların gelmesini beklemeye başladı. Mahkemeye bugüne kadar da bir sanık avukatı dışında tüm tebligatlar ulaştı.



Sanık Tuncay Uzundal’ın avukatı Seyit Ahmet Kaya’ya gönderilen gerekçeli karar bir türlü ulaşmıyor. Mahkeme, önce avukatın İzmir’deki bürosuna gerekçeli kararı gönderdi, ancak avukatın adresi değiştiği için karar ulaşmadı ve posta yoluyla gönderilen karar geri döndü. Ardından avukatın yeni adresi tespit edildi ve karar gönderildi.



Ancak bu adrese de kararın ulaşıp ulaşmadığı henüz belli değil. Mahkemeye, avukata kararın ulaştığına dair posta belgesi henüz gelmedi. Dosya, karar tüm taraflara ulaşmadığı sürece de Yargıtay’a gönderilemiyor. Mahkeme, Avukat Seyit Ahmet Kaya’ya kararın ulaşmasını bekliyor. Dosya ise 4,5 aydır mahkemenin kaleminde duruyor.



