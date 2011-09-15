Hrant Dink Ödülü Ahmet Altan’a verildi

T24 - Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün üçüncüsü, 15 Eylül 2011 Perşembe günü, saat 20.00-22.00 arasında, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. Hrant Dink Vakfıı’nın her yıl düzenlediği ‘Uluslararası Hrant Dink Ödülü’ bu yıl Ahmet Altan’a verildi.







'Yılmadı mücadelesini sürdürdü'



Ödül töreni sırasında Ahmet Altan şöyle anons edildi: Hrant Dink ödülü Ahmet Altan'ın, Yılmadı, mücadelesini sürdürdü. Onun için Ahmet Altan”





'Bu ödül cinayeti çözen kişinin olacak'



Ahmet Altan, ödülünü alırken , “Bu ödülü, Hrant Dink’i katleden çeteyi ortaya çıkaracak cesur insana vermek üzere kabul ediyorum. Bu cinayeti çözen, bu ödülün sahibi olacaktır” dedi.



Ahmet Altan, Dink ödülünü alırken Meksikalı gazeteci, feminist ve insan hakları aktivisti Lydia Cacho, diğer ödülün sahibi oldu





Ödül kimlere veriliyor?



Ödül, her yıl ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, biri Türkiye’den biri Türkiye dışından kişi, kurum veya gruplara veriliyor.





Ödülün jürisi



Bu yıl üçüncü kez verilen ödülün jürisinde Adalet Ağaoğlu, Judith Butler, Hasan Cemal, Daniel Cohn-Bendit, Rakel Dink, Irene Khan, Boris Navasartian ve 2010 yılının Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahipleri Baltasar Garzón Real ve Türkiye Vicdani Ret Hareketi bulundu.





