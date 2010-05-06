T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink, New York'ta anılacak

Gazeteci Hrant Dink, öldürülüşünün 3. yılında New York'ta düzenlenecek konserle anılacak.

06 Mayıs 2010 03:00

T24-  New York merkezli "Amerikan Türk Cemiyeti" (American Turkish Society-ATS) ve "Moon and Stars Project" tarafından yapılan açıklamada, iki kuruluşun, 8 Mayıs'ta New York'ta "Kaye Playhouse" sahnesinde düzenleyecekleri özel yardım konseriyle, 19 Ocak 2007 yılında düzenlenen suikastte hayatını kaybeden Ermeni asıllı Türk gazeteci Hrant Dink'i anacakları bildirildi.

Açıklamada, ünlü perküsyoncu Arto Tunçboyacıyan ve rock sanatçısı Yaşar Kurt'un "Armenian Navy Band" müzisyenleri ile "Yash-Ar" adıyla çıkarttıkları "Nefrete Kine Karşı" isimli albümlerinden, içinde Hrant Dink'in anısına adanmış bir şarkının da bulunduğu eserleri seslendirecekleri belirtildi. Konserin gelirinin "Uluslararası Hrant Dink Vakfı"na aktarılacağı kaydedildi.


"Moon and Stars Project"in başkan yardımcısı Binnaz Saktanber de konserle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konser, müziğin toplumları birleştirici özelliğini vurgulaması ve kültürel çeşitliliği teşvik etmesi açısından anlamlı bir fırsattır" dedi.


Hrant Dink'in yaşamı boyunca Türk ve Ermeni halkları arasında diyalog kurma yolunda mücadele verdiğini ifade eden Saktanber, "Bu özel program bu yolda atılan samimi bir adımdır" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24