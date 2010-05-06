Hrant Dink, New York'ta anılacak

T24-

Açıklamada, ünlü perküsyoncu Arto Tunçboyacıyan ve rock sanatçısı Yaşar Kurt'un "Armenian Navy Band" müzisyenleri ile "Yash-Ar" adıyla çıkarttıkları "Nefrete Kine Karşı" isimli albümlerinden, içinde Hrant Dink'in anısına adanmış bir şarkının da bulunduğu eserleri seslendirecekleri belirtildi. Konserin gelirinin "Uluslararası Hrant Dink Vakfı"na aktarılacağı kaydedildi.







"Moon and Stars Project"in başkan yardımcısı Binnaz Saktanber de konserle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konser, müziğin toplumları birleştirici özelliğini vurgulaması ve kültürel çeşitliliği teşvik etmesi açısından anlamlı bir fırsattır" dedi.





Hrant Dink'in yaşamı boyunca Türk ve Ermeni halkları arasında diyalog kurma yolunda mücadele verdiğini ifade eden Saktanber, "Bu özel program bu yolda atılan samimi bir adımdır" diye konuştu.