Hrant Dink katledilişinin 12. yılında anıldı

"Evet kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim, ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce..."

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin üzerinden 12 yıl geçti. Dink'in vurulduğu yer karanfillerle süslenirken, üzerinde “Hrant için adalet için" yazılı dövizler ve Dink'in fotoğrafları, eski gazete binasına asıldı. Tören öncesi Dink'in vurulduğu Şişli Halaskargazi caddesi ve caddeye çıkan sokaklar polis tarafından kapatıldı. Ara sokaklar TOMA'lar bekletildi. Anmaya katılmak üzere gelenler ile polisin kapattığı bölgeden geçmek isteyenler üzerleri aranarak içeri alındı.

Gazete binası önünde "Sarı Gelin" türküsü Türkçe ve Ermenice olarak çalındı.

Osman Kavala'nın mektubu okundu

Hrant Dink'in öldürüldüğü eski Agos binası önündeki anma programı 15.00'ta başladı. Programa başta Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve ailesi olmak üzere bazı CHP ve HDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Anmada, sık sık, “Buradayız Ahparig", “Hrant için adalet için", “Öldür diyenler yargılansın", “Faşizme inat kardeşimsin Hrant", “Yaşasın Halkların kardeşliği" sloganları atıldı. Anmada Hrant Dink'in "Su çatlağını buldu" yazısı dinletildi. Daha sonra Hrant Dink'in yakın arkadaşı Osman Kavala'nın cezaevinden gönderdiği mektup okundu.

Filiz Ali konuştu

Programın sonunda "Hrant'ın Arkadaşları" adına 70 yıl önce öldürülen şair yazar Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali konuşma yaptı. Ali, “Sevgili Hrant, 12. kez, seni aramızdan alan karanlığa karşı, senin ve ailenin yanında durmak için, ellerinle kurduğun, büyüttüğün gazeten Agos'un önündeyiz. Bizi acılarda akraba edenlerin kurdurduğu ve ne yazık ki her geçen gün büyüyen geniş ailemizin en eski üyelerinden biri olarak sesleniyorum bugün sana. Babam Sabahattin Ali, 1948 yılında, karlı bir sabahta, benim ve annemin birkaç poz fotoğrafını çektikten sonra, Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı, bir daha geri dönmedi. Gözaltında kaybedilen ve akıbetini hala bilemediğimiz babam ne yazık ki bu ülke tarihinin ne ilk ne de son kaybı oldu. Babamı 'Milli hislerle galeyana geldiği için' öldürdüğünü söyleyen katilin, seni öldüren ve sonrasında bayrağın önünde poz veren katilden farkı yoktu. Sabahattin Ali 70 yıldır kayıp. Olayın iç yüzü, bugüne kadar gelmiş geçmiş iktidarlar tarafından ısrarla aydınlatılmadı, tıpkı iktidarın seni öldürenlerin 'Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmasına izin vermeyeceğiz' demesine rağmen cinayeti aydınlatmamış olması gibi" dedi.

Filiz Ali konuşmasının devamında, “Sevgili Hrant, yine de o kadar umutsuz değiliz. Susmayanlar var, hala buradayız, bir yere gitmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Seni öldürdüklerinde henüz çocuk olanlar bugün burada, aramızda, öldürülmenizin peşine düşüyorlar soru soruyorlar, susmuyorlar. Sizler, kaybettiğimiz bütün değerlerimiz, bize Ocak ayazında bakarken, biz burada, her yıl gençleşen kalabalıklarla vazgeçmiyoruz demeye devam ediyoruz. Umut burada! Bu topraklar, bu ülke bizim" ifadelerini de kullandı.

Hrant Dink İzmir'de anıldı

Eski AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Gazetesi yazarı Hrant Dink, katledilişinin 12’inci yılında İzmir’de de anıldı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ”Faşizme inat kardeşimsin Hrant" sloganları atarken, “Vazgeçmiyoruz ahparig!” pankartı taşıdılar.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Eğitim-Sen 1 Nolu Şube başkanı Necip Vardal,”Kendisini barışa adamış bir insan, sevgili dostumuz ve kardeşimiz Hrant Dink’in, milliyetçilik hastalığına tutulmuş bir tetikçi tarafından vurulmasının üzerinden tam 12 yıl geçmiş. Bu 12 yıllık süre içinde olan adalet arayışımız durmamıştır” dedi.

Hrant Dink Ankara'da anıldı

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre katledilen Hrant Dink Ankara'da da anıldı. Birgün gazetesi önünde yapılan anmanın yanı sıra Dink, Ankara Hrant Dink Anma İnisiyatifi de saat 15.00'de İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi önünde de anıldı.

"Buradayız Ahparig"

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 12’inci yıldönümünde Ankara’da köşe yazarlığı yaptığı Birgün Gazetesi önünde anıldı. Anmaya katılanlar ellerinde, “Buradayız Ahparig” dövizleri taşıdı.

“Faşizme İnat Kardeşimsin Hrant” sloganlarının atıldığı anmada konuşan Birgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın, “Hrant Dink davasında dört tutuklu kaldı. O dört tutuklu da taşerondan, tetikçiden başka bir şey değil. Biz gerçeği biliyoruz. Gerçek katillerin o tetikçiler olmadığını da biliyoruz. Hrant çok daha başka güçler tarafından yok edildi. Farklı düşündüğü, inandığı ve bunu korkmadan ifade ettiği için katledildi” dedi.

"Bugün de hakikatin peşinde gidenler hedef gösteriliyor"

Hrant Dink’in katillerinin açığa çıkarılması içim gazeteciler olarak mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Aydın sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Hrant Ermeniydi. Halkının yaşadığı acıları her daim dile getirdi. Ama öyle egemenlerin, emperyalistlerin istediği biçimde değil. Halkların kardeşliğine inandığı biçimde dile getirdi. O büyük acıya hepimiz ortak olacak biçimde dile getirdi. Hrant gazeteciydi. İyi bir gerçek anlatıcısıydı. Bütün Anadolu’yu dolaştı. Hrant’ın başka bir kimliği daha vardı. Sosyalistti, devrimciydi. Bütün direncini de oradan alan kardeşimiz, arkadaşımızdı. Bütün mücadelelerin içerisinde yer aldı. Bugün 12 yıl sonra geldiğimiz noktada bize sunulanla yetinmemiz bekleniyor. Gerçek başka bir yerde. Bugün hâlâ gazeteciler cezaevindeyse, gazeteciler devletin en tepesinden tehdit ediliyorsa Hrant’ın dört katili olduğuna inanmamızı beklemesinler. Bugün de hakikatin peşinde gidenler tehdit altında hedef gösteriliyor. Hrant’ın katilleri ortaya çıktığında biz kafamızı yastığa rahat koyacağız. Hrant’ın gerçek katilleri açığa çıkana kadar bize rahat bir uyku haram olsun.”

Hrant Dink için Ankara’daki ikinci yapılacak anmanın adresi İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi önü olarak belirlendi. Anma saat 15 00’de gerçekleşti. Mülkiyeliler Birliği de “Buradayız: Hrant için Adalet için” başlıklı panel etkinlik düzenledi.

Hrant Dink anmasından görüntüler