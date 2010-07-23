Hrant Dink katili 'Taş atan çocuk' sayılacak

T24 - Gazeteci Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast’ın da “Taş atan çocuklar” olarak bilinen yasadan yararlanacağı iddia edildi. Samast, yasayla 5 yıl ceza indirimi alacak.



Gösterilerde polise taş atan çocukların cezavinde hapis yatmasını önlemek için bir yasa tasarısı hazırlandı.



Gecikmeli olarak Meclis gündemine gelen kanun önceki gün kabul edildi.



Düzenlemeye göre 18 yaşından küçükler terör suçlusu sıfatıyla yargılanmayacak.



Cezaevinden bırakılan çocuklara eğitim verilecek ve meslek kazandırılacak.



Yasayla birlikte yaklaşık 200 çocuğun cezaevinden çıkması bekleniyor.



Ancak yasayla ilgili tartışmalar bitmiyor. Yasanın bazı kişiler için af niteliği taşıdığı iddia edildi.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre; yasa Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast’a da yarayacak.



Davası süren Ogün Samast’ın 24 yıla mahkum olması durumunda yasa nedeniyle 18 yıl yerine 16 yıl hapis yatacak.



Üst sınırdan ceza aldığında toplam 25.5 yıl cezaevinde kalacak olan Samast, bu sefer de 20 yıl 5 ay yatacak.





