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Hrant Dink kararı açıklanıyor

AİHM, Hrant Dink davasıyla ilgili kararını bugün açıklıyor. Tahminler Türkiye'nin mahkum olacağı yönünde.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - AİHM, Hrant Dink davasıyla ilgili kararını bugün açıklıyor. Tahminler Türkiye'nin mahkum olacağı yönünde.
 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2007 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink davasıyla ilgili kararını bugün açıklıyor. Tahminler Türkiye'nin mahkum olacağı yönünde.


AİHM, ölümünden önce Hrant Dink'in ve daha sonra ailesinin yaptığı 5 ayrı başvuruyu ele aldığı davayı ortak bir karara bağlayacak.


Ailesi, Hrant Dink'in Türkiye'de yargılanıp mahkum olmasıyla aşırı uçların hedefi haline geldiğini, devlet tarafından korunmadığını ve saldırının faillerinin etkili şekilde soruşturulmadığını iddia ediyor.


Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşama, ifade özgürlüğü ve etkili başvuru hakkıyla ilgili maddelerini ihlal ettiğini savunuyor.


Türkiye'nin gönderdiği savunmada Dink'in yazılarıyla ilgili "Nazi benzetmesi" yapılması büyük tepki çekmişti.


Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dostane çözüme gidilebileceğini söylemiş, ancak bu gerçekleşmemişti.

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