T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

19 Ocak 2021 08:29

İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bugün saat 09.00 itibarıyla kapanacak yolları ve alternatif güzergâhları bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kapanacak yollar şöyle:

  • Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası
  • Tavukçu Feti Sokak
  • Saksı Sokak (Ergenekon Cadde girişi)
  • Şafak Sokak
  • Pangaltı 2236 no’lu ışıklar
  • Özgür Sokak Şişli istikameti
  • Zafer Sokak Şişli istikameti

Alternatif güzergâhlar

Alternatif yol güzergâhının da yer aldığı açıklamada, Taksim'den gelen akımın Vali Konağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayaların Vali Konağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine ve Şişli istikametinden gelen akımın ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.

 

ETİKETLER

hrant dinkhaberanmaölüm yıl dönümü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24