T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink iddianamesi 'eksiklik olduğu' gerekçesiyle iade edildi

Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanmıştı

21 Ekim 2015 11:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi "eksiklik olduğu" gerekçesiyle savcısına iade etti.

DHA'nın haberine göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından Hrant Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmatamamlandı. Savcı Kökçü, 25 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi onay için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Ancak iddianameyi inceleyen Başsavcılık, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi savcıya iade etti. Savcı Kökçü’nün eksiklikleri tamamlamasının ardından iddianame tekrar Başsavcılığa gönderilecek.

 

Soruşturmada 5 kişi tutuklanmıştı

 

Soruşturması kapsamında, Emniyet görevlileri Muhittin Zenit, Özkan Mumcu ve Ercan Demir "Cinayette ihmalleri olduğu" gerekçesiyle, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek de "İhmal davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanmıştı. Yine eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer de "Tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmıştı.

ETİKETLER

hrant dinkemniyettutuklamaiddianameiade edildieksiklik olduğu gerekeçesiyle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24