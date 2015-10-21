Hrant Dink iddianamesi 'eksiklik olduğu' gerekçesiyle iade edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi "eksiklik olduğu" gerekçesiyle savcısına iade etti.

DHA'nın haberine göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından Hrant Dink suikastında kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmatamamlandı. Savcı Kökçü, 25 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi onay için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Ancak iddianameyi inceleyen Başsavcılık, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi savcıya iade etti. Savcı Kökçü’nün eksiklikleri tamamlamasının ardından iddianame tekrar Başsavcılığa gönderilecek.

Soruşturmada 5 kişi tutuklanmıştı

Soruşturması kapsamında, Emniyet görevlileri Muhittin Zenit, Özkan Mumcu ve Ercan Demir "Cinayette ihmalleri olduğu" gerekçesiyle, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek de "İhmal davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanmıştı. Yine eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer de "Tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmıştı.