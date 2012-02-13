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Hrant Dink davasının 'unutulan sanığı' da beraat etti

19 sanığın yargılandığı Dink davasında, hakkında hüküm kurulmayan ve bu nedenle dosyası ayrılan tutuksuz sanık Coşkun İğci'nin beraatine karar verildi

13 Şubat 2012 14:03

 

 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çoskun İğci katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti, İğci'nin beraatına karar verdi.
 
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 19 sanığın yargılandığı davanın 17 Ocak'taki duruşmasında karar açıklanmış, ancak İğci hakkında hüküm kurulmamıştı. Bunun üzerine mahkeme 7 Şubat'ta İğci'nin dosyasını ana davadan ayırarak, yeni bir duruşma günü vermişti.
 
Ana davanın 19 Eylül 2011 tarihli duruşmasında açıklanan mütalaada, İğci'nin ''Dink cinayetine katıldığına ve terör örgütü üyesi olduğuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı için'' beraatı talep edilmişti.
 
 

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