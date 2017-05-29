Hrant Dink davasında üçüncü iddianame savcının itirazı üzerine kabul edildi

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, mahkeme tarafından iki kez reddedilmesinin ardından savcının üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine kabul edildi. Ana davayla birleştirilecek üçüncü iddianamenin davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, 25 Nisan'da ana davayla birleştirilme talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dink cinayeti davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bazı şüphelilere yönelik eylemlerin ve iddialara ilişkin eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye 10 Mayıs'ta iade etti.

Bunun üzerine savcılık, iddianamedeki bazı hususları düzenleyerek tekrar mahkemeye gönderdi. İddianameyi yeniden incelemeye alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bazı eksikliklerin halen giderilmediğini belirterek, iddianameyi ikinci kez 24 Mayıs'ta savcılığa geri gönderdi. Bunun üzerine savcılık, ikinci iade kararına aynı gün itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ise savcılığın itirazını yasal ve yerinde olduğunu belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararının kaldırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçünü iddianame kabul edilmiş oldu.