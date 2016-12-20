Hrant Dink davasında mahkeme başkanı değişti

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davaya bakan Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, duruşma sonunda görev yerinin değiştiğini açıkladı. Başkan Rüzgar, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı olarak atandım" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in çapraz sorgusu yapıldı. Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, sanık Akyürek'in sorgusunun yarına devam edileceğini belirttikten sonra görev yerinin değiştiğini açıkladı. Mahkeme Başkanı Rüzgar, HSYK kararıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan olarak atandığını belirtti. Rüzgar, resmi yazının kendisine henüz tebliğ edildiğini ifade ederek kendisi yerine yine aynı mahkemede birinci heyetin başkanlığını yapan Ali İhsan Horasan'ın başkan olarak atandığını ifade etti. Canel Rüzgar, bugünden itibaren Dink davası duruşmasına çıkmayacak.

Hrant Dink cinayetinde 9 yıl sonra yeni görüntüler ortaya çıkmıştı:

Öte yandan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Canel Rüzgar'ın başkanlığında MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması davası, Tahşiye davası, Selam Tevhid'de kumpas gibi davalar görülüyordu.