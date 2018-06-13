Hrant Dink davasında iki tahliye

Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme tutuklu polislerden Yakup Kurtaran ve Özkan Mumcu’nun tahliye edilmesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Haziran günü tutuklu incelemesi yaptı. Agos’ta yer alan habere göre mahkeme heyeti, dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlisi Yakup Kurtaran ve dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi görevlisi polis memuru Özkan Mumcu’nun tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tahliye kararında her iki sanığın savunmalarının alınmış olmasını ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate aldı. Her iki sanık için de adli kontrol uygulanmasına karar verdi. İki sanığa da yurtdışı yasağı kondu.