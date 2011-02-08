-HRANT DİNK DAVASINDA GELİŞME İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Dink ailesinin avukatlarından Cem Halavurt, Dink cinayetine ilişkin AİHM kararı gereği Cumhuriyet savcılığının şüpheli ismi olmaksızın bir soruşturma başlattığını bildirdi. Cem Halavurt, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu ile görüştüğünü belirtti. Savcı Çavuşoğlu'nun soruşturma açıldığı bilgisini verdiğini, daha sonra gittiği savcılık kaleminde de soruşturmanın açıldığını teyit ettiğini ifade eden Halavurt, sözlerine şöyle devam etti. ''Savcı bana, 2011/192 esas sayılı numarasına kayden böyle bir soruşturmanın açıldığını, henüz şüpheli isimlerine girmediğini ama müşteki olarak bizim müvekkillerimizin (Hosrof, Arat, Delal ve Rakel Dink) isimleriyle böyle bir soruşturma başlattığını söyledi. Burada, bizim müvekkillerimizin ismiyle şikayetçi sıfatıyla, 2011/192 esas sayılı dosyasının, soruşturmasının açıldığını öğrendim. Şu anda şüpheli olarak kimsenin adını girmemişler. Soruşturma süresince bizim söylediğimiz 30 kişinin hepsinin ismini de girebilirler, bir kısmını girebilirler. Belki çok daha fazla sayıda insan ismi girebilir. Bu artık soruşturma süresince belli olacak bir durum.'' Basın mensuplarının, ''Teknik olarak dilekçede geçen, herkesin adının soruşturmada yer alması gerekmiyor mu?'' sorusuna karşılık Halavurt, ''Normalde kayıt sistemi bu. Fakat savcı artık gizlilik gereğiyle mi, yoksa başka bir niyetle mi bilemiyorum, şüpheli isimlerini girmemiş'' yanıtını verdi. Halavurt, şöyle devam etti: ''Bizim 30 kişinin ismiyle (Cumhuriyet savcısı) Selim Berna Altay'a verdiğimiz dilekçe üzerine başlatılan bir soruşturma, burada önemli olan bu. İkincisi de bir suç olgusunun varlığını kabul anlamına geliyor. Yani bir suç olgusu, bir şüphe var. Soruşturmaya başlamak için yeterli şüphe var ve bu yeterli şüpheyle bir soruşturma açılmış. Bu olumlu bir gelişme sonuç olarak. Bu ön inceleme değil. CMK'da ön inceleme diye bir şey yok. İdari soruşturmalarda ön incelemeler olabilir ama CMK'da bir ön inceleme yok. Ya bir hazırlık soruşturması vardır ya da yoktur. Bu bir soruşturma.'' Gazetecilerin, ''İçişleri Bakanının 'soruşturma yoktur' açıklamasıyla ilgili ne diyorsunuz?'' sorusuna da Halavurt, Bunların ''Savcıları baskı altına almaya, işin üstünü kapatmaya dönük iddialar olduğunu'' ileri sürdü. Sonuçta ortada böyle bir suç varsa bunun araştırılması gerektiğini söyleyen Halavurt, özel yetkili savcıların, izin almaksızın kamu görevlilerini soruşturma icabı çağırabileceğini de sözlerine ekledi.