Hrant Dink davasında Fethullah Gülen'e tutuklama kararı

Birleşen 85 sanıklı Hrant Dink cinayeti davası kapsamında, ABD'de bulunan 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen'e gıyaben tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanık hakkında Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan yeni davanın, aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Coşkun Çakar'ın da bulunduğu 35 sanıklı ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Ayrıca, Dink cinayeti davasıyla birleşen yeni dosyanın sanıkları eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, gazeteci Ercan Gün, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çatışarak yakalanan ve meslekten ihraç edilen Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de aralarında bulunduğu 28 kişinin tutukluluk hallerinin devamına oy çokluğuyla hükmetti.

Mahkeme, Dink cinayeti davasıyla birleşen yeni dosyanın sanıkları eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, gazeteci Ercan Gün, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çatışarak yakalanan ve meslekten ihraç edilen Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de aralarında bulunduğu 28 kişinin tutukluluk hallerinin devamına oy çokluğuyla hükmetti.