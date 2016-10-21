Hrant Dink davasında eski general tutuklandı

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın tutuklu sanığı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’na dönemin Jandarma yüzbaşısı Muharrem Demirkale ve Jandarma Astsubay Yavuz Karakaya savcılık sorgusunun ardından "kasten öldürme ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen jandarma görevlileri tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, TSK’dan ihraç edilen eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı için Ankara’da gözaltına alınarak tutuklanan Albay Muharrem Demirkale ile astsubay Yavuz Karakaya, Hrant Dink cinayeti soruşturmasında da “ihmali davranışla kasten adam öldürme ve FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.