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Hrant Dink davasında 5 tahliye

85 sanıklı davada, tutuklu 5 kişinin tahliyesine karar verildi

06 Ekim 2017 20:02

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 21 kişiden 5'inin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Taleplere ilişkin verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon jandarma görevlileri Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ve Hüseyin Yılmaz'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Tutuklu 16 sanığın bu hallerinin devamını karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmanın 4, 5, 7 ve 8 Aralık'ta yapılmasına hükmetti.

Mahkeme, gelecek celsede dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı eski albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın savunmasının alınmasını kararlaştırdı.

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