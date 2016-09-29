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Hrant Dink davasında 4 kişiye yakalama emri

Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada 4 sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı

29 Eylül 2016 21:31

Hrant Dink Cinayetine ilişkin görülen davada 4 sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı. Mahkeme heyeti ayrıca bir sonraki duruşma sanıklar İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, Faruk Sarı, Hasan Durmuşoğlu ve Ahmet İlhan Güler'in sorgusunun yapılmasına da karar verdi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen savunma yapan Sanık Uçar, 2005 yılında Trabzon'da göreve başladığını, 2006 yılının Mart ayında da istihbarat şubeye geçtiğini söyledi.

Uçar, Erhan Tuncel ile yapılan bir görüşmeye katıldığını, burada da sadece araç kullandığını ve cinayetle ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Sanık Uçar'ın ifade vermesinin ardından tutuksuz sanık Hamdi Egbatan savunmasını yaparak suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı yazılarak daha önce Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalışan sanıklar Engin Dinç, Faruk Sarı, Hasan Durmuşoğlu, Özkan Mumcu, Mehmet Ayan, Onur Karakaya, Mehmet Uçar'ın kullandıkları telefon hatlarının önleme dinlemesi kapsamında dinlenip dinlenmediğinin bildirilmesi istendi.

Mahkeme ayrıca, sanıklar Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Mehmet Akif Yılmaz ve Yılmaz Angın'ın duruşmada hazır olmadıkları ve haklarında başka soruşturmalar ve davalar nedeniyle yakalama emirlerinin bulunduğu belirtilerek, haklarında yakalama emri çıkarılmasına da karar verdi.

Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in tutuklulukların devamına hükmeden mahkeme heyeti, bir sonraki celse sanıklar Engin Dinç, Faruk Sarı, Hasan Durmuşoğlu ve Ahmet İlhan Güler'in sorgusunun yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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