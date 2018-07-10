Hrant Dink davası: 'Yasin Hayal kullanıldı' itirafı

Agos Gazetesi’nin 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikastına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 75'inci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Dink davasında azmettirici Yasin Hayal’in eniştesi Coşkun İğci tanık olarak dinlendi. İğci, Dink’in öldürüleceğini jandarmaya haber verdiğini söyledi ve Hayal’in bu cinayette kullanılmasını istemediğini belirtti. Duruşma 11 Temmuz Salı'ya (yarın) ertelendi.

Duruşmada konuşan tanık Coşkun İğci, "2006 Temmuz ayı başında Yasin Hayal, Hrant Dink'i öldüreceğini söyledi. Onu korumak için Veysel ve Okan'a (istihbarat görevlisi) haber verdim. Çünkü Yasin dediğini yapan biriydi. Trabzon'da simit satan biri böyle bir cinayeti planlayamaz ve işleyemez. Yasin'i birileri kullanıyordu kanımca" diye konuştu.

Başmüfettiş suçlamaları reddetti

Duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanık ile avukatlar hazır bulundu. Dönemin Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali Özkılıç hakkında 'örgüt üyeliği ve örgüte finansman, örgüt faaliyeti çerçevesinde zincirleme şekilde suçluyu kayırma' suçlamalarına dayandırılarak hazırlanan ek iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Özkılıç ek iddianamedeki suçlamalara dair ifade verdi, suçlamaları "27 yıllık memuriyet hayatımda Anayasa'nın ilkelerinden taviz vermedim. Bırakın örgütü, hiçbir kişinin ya da kurumun adamı olmadım. Örgüt ile sosyal ilişkilerde bulunuyor olmam içi boş, dayanıksız ithamdır. Bir suçluyu tanımak sizi de suçlu yapar mı? Komşunuz tefecilik yapıyor diye onu tanıdığınız için siz de suçlanabilir misiniz? Suçlamalar somut bir bilgi ve delile dayanmıyor” diyerek reddetti.

"Yasin Hayal, bana, Hrant Dink’i öldüreceğini söyledi"

Davada tanık olarak dinlenen, Yasin Hayal’in komşusu Coşkun İğci, "2006 Temmuz ayı başında Yasin Hayal, Hrant Dink'i öldüreceğini söyledi. Onu korumak için Veysel ve Okan'a haber verdim. Çünkü Yasin dediğini yapan biriydi. Ben muhbir değilim. Görevli değilim. Yasin ile aynı apartmanda oturuyordum. O anlattı Hrant Dink'i öldüreceğini. Ben aslında Yasin'i korumak istedim. Söz konusu cinayetti vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

Ayrıca İğci, Yasin Hayal’in kendisine "Hrant Dink Ermeni asıllı bir gazetecidir. Türkler hakkında ileri geri konuşuyor ve yazıyor. Ben Hrant Dink'i vuracağım" dediğini ekledi. Tanık, "Trabzon’da simit satan biri böyle bir cinayeti planlayamaz ve işleyemez. Ben Yasin Hayal’in böyle bir olayda kullanılmasını engellemeye çalışıyordum. Yasin'i birileri kullanıyordu kanımca" diye konuştu.

"Karanlık perdenin aydınlatılması için bir adım atılmadı"

Duruşma öncesi açıklama yapan ‘Hrant'ın Arkadaşları’ ise 2 Temmuz 2007'de başlayan ve 11 yıldır devam eden duruşmada ‘hâlâ davanın üstünü örten karanlık perdenin aydınlatılması için bir adım atılmadığını’ söyledi.

Davanın 2 Temmuz 2007'de başladığını ve hâlâ devam etmekte olduğunu hatırlatan Hrant'ın arkadaşlarından Bülent Aydın, ‘davada ne ‘tetiği çek’ ne de ‘öldür’ diyenlerin yargılanmadıklarını’ belirtti. Davada 85 sanık olduğunun, sanıklardan 24’ünün geçen yıl tahliye edildiklerinin ancak ‘davanın üstünü örten karanlık perdenin kaldırılması için adım atılmadığını’ ekledi ve devam etti: ‘’Biz Hrant'ın Arkadaşları, ilk günden bu yana bu bu davayı takip ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Bu dava sadece Hrant'ın Arkadaşları değil, bu toplumun vicdan sahibi insanları, Türkiye ve dünya kamuoyu takip ettiği için 11 yıldır sürüyor. Yoksa belki de diğer benzerleri gibi kapatılmış bir siyasi cinayet davası olacaktı. Bu 11 yılda önce sadece tetikçilerin yargılandığı dava, skandal bir kararla sona erdi. Öyle ki kararı veren mahkemenin başkanı bile bu kararı savunamadı. Dava bozuldu. Yıllar sonra biz Hrant Dink'i 5. ölüm yıldönümünde anmaya hazırlanırken bu cinayette sorumlu olan üst düzey emniyet yetkililerinin de olduğu kamu görevlilerinin yargılandığı dava açıldı. Geçtiğimiz yıl 3. iddianame ile ağırlığı jandarma görevlileri olan, yeni bir dava daha açıldı ve dava 85 sanığa ulaştı. Dava artık tanıkların dinlenme aşamasında. Sanıkların sorguları büyük oranda tamamlandı. Bugün yarın ve öbür gün tanıklar dinlenecek. Bu tanıklar içinde emniyet yetkilileri ve bazı bürokratlar olduğu gibi, dönemin içişleri bakanları ve dönemin İstanbul Valisi de var. Bu duruşmaları takip ederek adalet nöbetimizi devam ettireceğiz. Bir kez daha sesleniyoruz; Hrant için, adalet için.”

Tanıkların dinlenmesine yarın devam edilecek.