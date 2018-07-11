Hrant Dink davası: Herkes görevini yaptıysa bu adam niye öldü?

Agos Gazetesi’nin 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikastına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 75’inci duruşmasının ikinci oturumu bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Trabzon Jandarması Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yüzbaşı Hüsamettin Polat, Trabzon jandarmasından Başçavuş Gökhan Aslan ve cinayetin işlendiği dönemde İstanbul Emniyet İstihbarat Müdürü olan sanık Ahmet İlhan Güler’in yardımcısı Bülent Köksal tanık sıfatıyla dinlendi. Mahkeme Başkanı, Köksal’ın ifadesinin ardından ‘’Herkes görevini yaptıysa bu adam niye öldü?’’ diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Duruşmada tanık olarak dinlenen Trabzon Jandarma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hüsamettin Polat, cinayet tasarısının gündeme geldi istihbarat toplantısından bahsederek, “Cinayeti sonrası Metin Yıldız (Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi) Ali Öz’e ‘emriniz var mı’ dedi. Öz, ‘Coşkun İğci’ye söyleyin konuşmasın’ dedi. Takibim üzerine Ali Öz’den uyarı cezası aldım” dedi.

“Emniyet bu bilgiyi bizle paylaşmadı”

Mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan cinayetin ardından görev sonuç raporunun değiştirilip değiştirilmediğini sordu. Polat, “Okan Şimşek, teftişten önce ‘eski görev sonuç raporu değiştirildi. Yeniler kondu, eklemeler düzenleniyor’ dedi. Bu olay sonrasında bazı sıkıntılar oldu” yanıtını verdi. Başkan Horasan, Polat’a Yasin Hayal’in eniştesi Coşkun İğci’nin haber elemanı olup olmadığını sordu. Polat da, “Metin Yıldız, İğci’nin haber elemanı olduğunu söylemişti” dedi. Ardından tutuklu eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek söz aldı. Akyürek’in cinayet tasarısını 17 Şubat 2006’da öğrendiğini söylemesi üzerine Polat, “Emniyet bu bilgiyi bizle paylaşmadı” dedi. Akyürek de emniyet ve jandarmanın mevzuatının farklı olduğunu, üstüne düşer görevi yaptığını savundu.

Displin cezası

Ardından dönemin Trabzon Jandarma terör olayları kısım amiri Gökhan Arslan dinlendi. Arslan, cinayetten önce tasarının konuşulduğu istihbarat toplantısına katıldığını söyledi. Avukat Hakan Bakırcıoğlu, cinayetin önlenmesi için herhangi bir işlem yapıp yapmadığını sordu. Arslan, kendisine bir şey söylenmediği için herhangi bir işlem yapmadığını belirtti. Bakırcıoğlu, “Unsur komutanları kendisine bilgi vermek zorunda. Bilgi sahibi olmaması mümkün değil ve söyledikleri doğruyu yansıtmamaktadır” tepkisini gösterdi. Arslan’ı başkan Horasan da uyardı ancak bildiklerinin bu kadar olduğunu savundu. Duruşmaya öğle arası verildikten sonra Arslan’a tanıklığının gerçeği yanıstmadığı gerekçesiyle 1 ay disiplin hapsi verildiği öğrenildi.