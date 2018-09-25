Hrant Dink davası ertelendi: Yeni heyet, 2 günde 500 klasör inceleyecek

Agos Gazetesi’nin 19 Ocak 2007'de öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, duruşmayı erteleyen yeni heyet ara kararını Cuma günü açıklayacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19 Eylül 2018 tarihli HSK Kararnamesi ile değişen yeni heyet Dink cinayeti davasında ilk duruşmasını yaptı. Tarafların taleplerini alan mahkeme heyeti, ara kararlarını açıklamak için duruşmayı 28 Eylül'e erteledi. Yaklaşık 500 klasör üzerinde çalışacak olan yeni heyet, 28 Eylül Cuma günü taleplere ilişkin karar verecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan Emniyet, İstihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı 6’sı tutuklu 85 sanıklı davanın 81’inci duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıkların SEGBİS ile bağladığı duruşmada, ev hapsinde olan sanık Ali Öz ile taraf avukatları hazır bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 19 Eylül 2018 tarihli kararnamesi ile mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan’ın yerine, gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş’ın aralarında bulunduğu Gülen Cemaatine yakın medya kuruluşlarında çalışan 29 gazeteci ve yazarın yargılamasını yapan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Emre Efe Şimşek getirildi. Mahkeme başkanı Şimşek, heyet değişikliği nedeniyle tanıkların gelecek celse dinlenmelerine karar verdi. Mahkeme başkanı Şimşek, heyetteki bir hakimin geçici olduğunu, yeni bir hakimin geleceğini söyledi. Ardından taleplerin alınmasına geçildi. Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

“Cinayet hazırlık bilgisini 1 yıl önce daire başkanlığına bildirdim”

Tutuklu sanıklardan Ercan Gün’ün avukatı İlkan Koyuncu söz alarak, müvekkilinin “örgüte yardım” suçundan 27 aydır tutuklu olduğunu anımsattı. Koyuncu, müvekkilinin haber yaptığı görüntülerdeki herkesin tahliye olduğunu, bir tek Gün’ün tutuklu olduğunu söyledi. Müvekkilinin başka bir soruşturma kapsamında “örgüte üyelik” suçundan da tutuklu olduğunu belirten Koyuncu, dosyaların birleştirilmesini talep etti. Tutuklu sanıklardan Ercan Gün de, haber ile örgüt arasında bağlantı olabilecek somut bir delil olmadığına dikkat çekti. Gün, “Hiçbir delil olmadan 27 aydır tutukluyum. Umarım dosyaya vakıf olursunuz. Adalet bugün olursa bugün, olmazsa öte tarafta.” diyerek tahliyesini talep etti. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü ve İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, “Ben cinayet hazırlık bilgisini 1 yıl önce daire başkanlığına bildirdim. 6 ay sonra jandarmanın bilgisi oluyor ve bir şey yapmıyorlar. İstanbul Emniyetinin sorumluluğu da bana yükleniyor. Bu cinayetten sorumlu görevliler halen tutuksuz yargılanıyor. Hrant Dink’e sözlü ve fiili saldırılar olduğu dönemde onu korumak için hiçbir şey yapmayan İstanbul Emniyetinin sorumlularının bir kısmı tutuksuz, bazısı da davada tanık olabiliyor.” dedi. Akyürek de tahliyesini talep etti.

“Yargılama FETÖ soruşturmasına döndü”

Tutuklu sanıklardan Hamza Celepoğlu geçen duruşma tahliye edilen Metin Yıldız ve Ali Öz’ü hatırlatarak, “Bende de ByLock yok. Ben zaten diğer davadan tutukluyum. Bu davayla ilişkilendirilmem hak ihlalidir. 24 aydır tutukluyum. Ben bu davanın neresindeyim?” dedi. Cinayet döneminde İstanbul Jandarma İstihbarat TİM Komutanı jandarma yüzbaşı olan tutuklu sanık Muharrem Demirkale, hukuksuz bir şekilde tutuklandığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Dönemin Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Yavuz Karakaya, darbe girişiminde adı geçtiği için 10 yıl sonra Dink davasına eklendiğini savundu. Başka bir suçtan daha tutuklu olduğunu hatırlayan Karakaya bu dosyadaki tutuk halinin son bulmasını talep etti. Ramazan Akyürek’in avukatı da, Akyürek’in tutukluluğunun hukuken açıklanamayacak ve izah edilemeyecek gerekçelere dayandığını söyledi. Akyürek’in cinayette herhangi bir sorumluluğu olmadığını söyleyen avukatı, “Diğer tutuklu sanıkların ifadeleri tutuklama gerekçesi olamaz. Böyle bir tutukluluk gerekçesi hukuken açıklanamaz. FETÖ soruşturmasına döndü yargılama. Müvekkilim 3 dosyadan daha tutuklu olmasına rağmen tutukluluğa devam gerekçesinde kaçma şüphesi yazıyor.” diyerek tahliye talep etti. Ev hapsinde tutulan Ali Öz de sağlık sorunları sebebiyle ev hapsinin kaldırılmasını istedi.