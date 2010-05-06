Hrant Dink davası AİHM'de

T24- Hrant Dink’in, gerek ‘Türklüğe hakaret’ iddiasıyla aldığı altı ay hapis cezası, gerekse cinayetten sonra Trabzon, İstanbul ve Samsun’daki kimi emniyet ve jandarma görevlileri hakkında takipsizlik kararı verilmesiyle ilgili dört ayrı başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) tek dosyada birleşti. Dink Davası avukatları, davanın yakın bir tarihte karara bağlanabileceğini ve sonucun Türkiye için ağır olabileceğini belirtti.





Hrant Dink Davası avukatları 10 Mayıs’ta görülecek duruşma öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, dosyanın son aşaması hakkında bilgi verdi. Avukat Fethiye Çetin ve avukatlar topluluğunun aktarımlarına göre, Türkiye’deki davada da önemli gelişmeler var.





İlk olarak, cinayet günü olay yeri yakındaki banka kameralardaki görüntülerin üzerine kayıt yapıldığı anlaşılmış, ancak avukatların ABD’li bilirkişilere yaptığı başvuruda silinen görüntülerin kurtarılabileceği belirtilmişti. Görüntülerin bulunduğu harddiskin TÜBİTAK’a gönderilmesi talebi ilk duruşmada karara bağlanacak.





Ayrıca davanın yeniden soruşturulması talep edildi. Avukat Fethiye Çetin, cinayetinin 2004 yılından itibaren, adı anılan bütün sorumluluların da şüpheli sıfatıyla dahil edilerek soruşturulması için İstanbul Başsavcılığı’na dilekçe verdiklerini, bununla ilgili savcılar Fikret Seçen ve Selim Berna Altay’ın görevlendirildiğini anlattı. (radikal)