Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal, yeniden yargılanma talebinde bulundu

Sekiz yıl önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden AGOS gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yasin Hayal, "azmettirme" yerine "suça yardım etme" suçundan yargılanması talebiyle yeniden yargılanma talebinde bulundu.

Yasin Hayal'in avukatı Fatma Aygören'in Hrant Dink cinayeti davasına bakan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Sanıklardan Ogün Samast'ı Dink'i tasarlayarak öldürmesi yönünde azmettirdiği" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldığı ve bu cezanın onandığı hatırlatıldı.

Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilmek için yasada belirtilen şartların oluştuğu kaydedilen dilekçede, Yargıtay'ın "örgüt" suçundan verilen beraat kararlarını bozması üzerine İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın yeniden başladığı aktarıldı.

'Hayal'in üst düzey kamu görevlilerinin kapısının önünden dahi geçemeyecek olduğu aşikardır'

Yargıtay ilamında, "söz konusu örgütün Hayal ve Tuncel tarafından vücuda getirilerek faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği" bilgisine yer verilen dilekçede, "Hal böyle iken, inşaat işçisi ve simit satıcısı olan müvekkilin, siyasi saiklerle suç işlemek amacıyla bir örgüt kurduğundan bahisle bu örgüt içerisinde eğitimli, üniversite öğrencisi olan, emniyet birimlerince istihbarat elemanı olarak istihdam edilecek kadar donanımlı ve yetkin görünen Erhan Tuncel'i de bu örgütün üyesi olarak nitelemesi hayatın olağan akışına aykırıdır" dendi.

Hayal'in tek ortak irtibatının Erhan Tuncel olduğu ve örgütün yapısına ilişkin değerlendirme yapıldığında bunun göz önünde tutulması gerektiği belirtilen dilekçede, "Zaten müvekkilin sosyo-ekonomik durumu, ailevi yapısı ve eğitim düzeyi dikkate alındığında kendisinin kişisel yetenek ve özellikleri ile üst düzey kamu görevlilerinin değil odasında bulunmak, kapısının önünden dahi geçemeyecek olduğu aşikardır. Burada ortaya çıkan husus müvekkilin birtakım kişilerce Erhan Tuncel vasıtası ile açıkça kullanılmış olduğudur" görüşüne yer verildi.

Dilekçede, Hayal'in suçunun "yardım" kapsamında kaldığı iddia edilerek, Dink cinayetine ilişkin yeni deliller ve sorumlular bulunduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeni soruşturmada birden çok kamu görevlisinin cinayette sorumlulukları bulunduğu şüphesiyle tutuklandığı anlatıldı.

'Kamuoyu baskısı ile alelacele verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası'

Dilekçede, müvekkilin azmettirici sıfatı ile cezalandırıldığı davada maddi gerçeğin ortaya çıkarılmadığı savunularak, bunun da yargılamanın yenilenmesi için bir sebep olduğu belirtildi. Dink cinayeti eyleminin fikrini oluşturan, planlamasını yapan ve bu minvalde sanıkları bir araya getiren şahsın Yasin Hayal olmadığı iddia edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkmış olduğu da gözetilerek, eksik soruşturma ve kovuşturma ile aynı zamanda kamuoyu baskısı ile müvekkil aleyhine alelacele verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müvekkilin sonradan telafisi mümkün olmayan mağduriyetine neden olmuştur. Öncelikle Hayal hakkındaki mahkumiyet infazının durdurulmasına, tanık ifadeleri gözetilerek de Hayal hakkında yargılamanın yenilenmesine karar verilmesi talep olunur."