Hrant Dink cinayetinde ‘ihmal iddianamesi’ kabul edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 9 yıldır devam eden soruşturmada kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianame Başsavcılık tarafından onaylanarak 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Habertürk'ün haberine göre Eksiklikleri nedeniyle iki kez geri gönderilen iddianame, geçen hafta üçüncü kez başsavcılığın onayına sunulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı'nın iddianameyi onaylayarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği bildirildi. Mahkemenin 15 günlük sürede iddianameyi onaylaması halinde kamu görevlileri hakkında dava açılmış olacak.