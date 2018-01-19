"Hrant Dink cinayetinde adalet, kamu görevlilerini yargılanmadan yerine gelmeyecek"

19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11'inci yılında vurulduğu yerde anılacak. “Hrant’ın Arkadaşları” grubunun davetiyle gerçekleşecek buluşmaya binlerce yurttaşın katılması beklenirken, davanın son durumunu değerlendiren Avukat Hakan Bakırcıoğlu, Dink cinayetinden sorumlu olan tüm kamu görevlileri yargılanmadan adaletin yerine gelmeyeceğini söyledi.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberi şöyle:

Bundan 11 yıl önce 19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Agos Genel Yayın Yönetmeni ve gazetemiz yazarı Hrant Dink için çeşitli kurum ve kuruluşlar anma töreni düzenlenecek. Dink için katledildiği saat olan 15.00’te Agos gazetesinin eski bürosunun önünde de bir buluşma gerçekleştirilecek. “Hrant’ın Arkadaşları” grubunun davetiyle gerçekleşecek buluşmaya binlerce yurttaşın katılması beklenirken, Ankara’da da gazetemizin Ankara Bürosu’nun önünde bir anma yapılacak. Ankara’da yapılacak anma, saat 13.00’te Atatürk Bulvarı, 127 numarada bulunan Selcan İş Merkezi’nin önünde gerçekleştirilecek. Saat 13.00’teki anmanın ardından İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi önünde de bir program düzenlenecek. Dink için Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede de anma gerçekleştirilecek.



Hafıza Merkezi kuruluyor

Öte yandan Dink’in vurulduğu Agos gazetesinin eski bürosunun bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önü, Hrant Dink Hafıza Merkezi’ne dönüştürülecek.

***

11 yıl geçmesine rağmen cinayet aydınlatılamadı!

Hrant Dink’in katledilişinin 11’inci yıldönümünde davanın son durumunu değerlendiren Avukat Hakan Bakırcıoğlu, Dink cinayetinden sorumlu olan tüm kamu görevlileri yargılanmadan adaletin yerine gelmeyeceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bu yönde yaptıkları bireysel başvuru hakkında verilecek kararın önemine işaret eden Bakırcıoğlu, “AYM eğer ihlal kararı verirse o zaman daha bütünlüklü bir yargılama başlar ve sonuç alınır” dedi.

Dink cinayetinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen cinayetin arka planının ortaya çıkmadığını belirten Dink Ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu, bugüne kadar dava açılmasını gerektiren deliller ortadayken bazı devlet görevlileri hakkında ısrarla dava açılmadığına dikkat çekti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkanlığı, Trabzon İl Jandarma ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bu şahıslar hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini belirten Bakırcıoğlu, bu karara yaptıkları itirazın ise Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildiğini anlattı. Bakırcıoğlu, bu ret kararını ise AYM’ye taşıdıklarını söyledi.



Davada gözler AYM’de

Cinayetten sorumlu olan tüm kamu görevlileri yargılanmadan adaletin yerine gelmeyeceğini vurgulayan Bakırcıoğlu, bu anlamda AYM’nin vereceği kararla davanın başka bir evreye gireceğini kaydetti. İşaret ettikleri devlet görevlilerine dokunulmadığı için davanın bir yönüyle eksik kaldığını dile getiren Bakırcıoğlu, “Anayasa Mahkemesi eğer ihlal kararı verir ve İstanbul Savcılığı, var olan deliller üzerinden dava açarsa o zaman daha bütünlüklü bir yargılama başlar ve sonuç alınır. Aksi takdirde bu dava eksik kalır. Çünkü o zaman cinayette sorumluluğu olanların sadece bir kısmıyargılanmış ve hüküm giymiş; diğerlerine ise dokunulmamış olur. Bu açıdan verilen karar yanlış ve hatalıdır” dedi.



"MİT’in bilgisinin olmaması imkânsız"

Dink cinayeti konusunda bilgisi olmadığını öne süren MİT’in rolüne de değinen Bakırcıoğlu, cinayetin işleneceğine dair Jandarma İstihbarat görevlilerinden, Emniyet İstihbarat birimlerine kadar herkesin bilgisi varken; MİT’in bilgi sahibi olmamasının mümkün olmadığını vurguladı.