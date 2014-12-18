Hrant Dink cinayeti soruşturmasında 6. savcı göreve geldi

Hrant Dink cinayeti soruşturmasını, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan'ın Yargıtay üyeliğine seçilmesi nedeniyle savcı Gökalp Kökçü yürütecek.

Dink cinayeti soruşturmasını yaklaşık 7 aydır yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü'yü görevlendirdi.

Gökalp Kökçü, Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007'den bu yana görevlendirilen altıncı savcı oldu.

Soruşturmanın ilk savcısı Selim Berna Altay, cinayete ilişkin iddianameyi hazırladı. Davanın sonrasında devam eden ve kamu görevlileri ilgili yürütülen soruşturmada sırayla savcılar Fikret Seçen ve Cihan Kansız görev yaptı. Savcı Kansız'ın ardından aynı zamanda 25 Aralık soruşturmasını yürüten Muammer Akkaş, Dink soruşturmasına 3 yıl baktı. Savcı Akkaş'ın başka yere atanmasının ardından soruşturma, Cumhuriyet Savcısı Yusuf Hakkı Doğan'a verildi.