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Hrant Dink cinayeti soruşturmasında 2 astsubay tutuklandı

Astsubaylar geçen hafta gözaltına alınmıştı

13 Nisan 2017 02:04

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve cinayete nezaret ettikleri öne sürülen İstanbul jandarma istihbarat görevlisi iki astsubay tutuklandı.

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve cinayete nezaret ettikleri öne sürülen İstanbul jandarma istihbarat görevlisi iki astsubay, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme etme" suçlarından tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlileri astsubaylar Hacı Şefik Şimşek ve Bekir Yokuş'un ifade işlemleri sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Şimşek ve Yokuş'un "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Savcılığın 2 astsubaya ilişkin hazırladığı sevk yazısında, İstanbul Jandarma İstihbarat Müdürlüğünde görevli Hacı Şefik Şimşek'in cinayet tarihinde tutuklu şüpheli Ecevit Emri ile aynı ekipte, şüpheli Bekir Yokuş'un ise tutuklu şüpheli Yavuz Karakaya ile cinayet öncesinde ve sonrasında olay yerinde tetikçi Ogün Samast ve maktul Dink'i izledikleri, cinayetin işlenmesine nezaret ettiklerine dair teşhis ve görüntülerin yer aldığı belirtilmişti.

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