Hrant Dink cinayeti kapsama alanı dışında

T24 - Gazeteci Hrant Dink’in öldürüldüğü gün Agos gazetesi önünde görülen 4 kişinin kimlik tespiti için GSM operatörlerine yapılan başvurulara gelen yanıtlar avukatları şoke etti. İki şirket “o bölgede baz istasyonlarının olmadığını” söylerken; bir şirket ise “11.00-15.00 arasında hiçbir telefon görüşmesi yapılmadığını” savundu.



Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili şaşırtıcı gelişmelere bir yenisi daha eklendi.



Dink ailesinin avukatları, cinayetin işlendiği gün gazete binası önünde görüntülenen 4 kişinin kimlik tespiti için üç GSM operatöründen telefon kayıtlarını istedi.



Ancak gelen yanıt, avukatları şaşırttı: "Hrant Dink'in öldürüldüğü saatlerde Şişli'de hiçbir telefon görüşmesi yapılmadı", "İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Şişli'de baz istasyonu yok".



Süreç, cinayet gününe ait kamera kayıtlarında şüpheli bir kişinin önce saat 11.16’da bir kumaş mağazasının önünde, daha sonra ise cinayete kısa bir süre kala saat 14.53’de bir bankanın önünde telefonla konuştuğunun tespitiyle başladı.



Dink ailesinin avukatları, bu kişinin konuştuğu iki noktanın bilgilerini ve cinayet günü 11.00 ile 11.25 ve 14.45 ile 15.00 saatleri aralıklarında yapılan tüm görüşmelerin listesi ve kimlere ait olduğunun tespit edilmesini istedi.





'BAZ İSTASYONU YOK'



İki GSM şirketi, “O bölgede baz istasyonu ve dolayısıyla görüşme listesi yok" diye rapor gönderdi.





'KİMSE TELEFONLA KONUŞMADI'



Diğer GSM operatörü ise "baz istasyonu var ama o zaman diliminde kimse görüşme yapmadı" dedi.





TİB 'ÖZEL HAYAT' DEDİ



Gelen bu ilginç yanıtlar üzerine avukatlar kayıtları yeniden istedi. Ancak bu kez de Telekomünikasyon İleşitim Başkanlığı’ndan (TİB) "görüşme yapan kişilerin özel hayatı ihlal edilmiş olur" yanıtı geldi.





DİNK AİLESİ AVUKATI: GÖRÜŞME İÇERİĞİNİ İSTEMİYORUZ



Dink ailesinin avukatı Arzu Becerik, “Aslında TİB bu tavrıyla burada biraz engelleyici bir rol oynuyor. Biz belli bir yerde ve isimlerini bilmediğimiz belli kişilerin telefon görüşmelerini istiyoruz. Görüşme içeriklerini istemiyoruz” dedi.



Dink ailesinin avukatları şimdi karara yaptıkları itirazın sonucunu bekliyor.







