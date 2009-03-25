T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink cinayeti iddianamede

Ergenekon davasının ikinci iddianamesinde Dink cinayetinin arkasında kimlerin olduğuna ilişkin itirafçılardan gelen iddialara da yer verildi

25 Mart 2009 02:00

Ergenekon davasının ikinci iddianamesinde itirafçıların yazdığı gönderdiği elektronik postalar ve telefon dinlemelerinden oluşan bölümler de önemli yer tutuyor.

Tempo24

İddianamede bir itirafçının gönderdiği bir elektronik postaya yer veriliyor. Bu elektronik postadaki ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde çeteleşme gerçeği’ başlıklı yazıda “İtirafçı Alaattin Kanat, Tuğgeneraller Hasan Kundakçı ve Veli Küçük gibi isimler Kürdistan’daki birçok faili meçhul cinayet ve terör hareketinin yürütücüleri oldular” denildi.

'Dink cinayetinin arkasında...'

Bu yazının altıncı sayfasında ise gazeteci Hrant Dink’in katilinin arkasında JİTEM, Veli Küçük ve emniyetin olduğu belirtiliyor ve yazının sekizinci sayfasında şöyle denildiği aktarılıyor:
"Tetikçi polis ve askerlerce kahraman gibi karşılanmış, vali ve emniyet müdürü yeni cinayetler için yerinde bırakılmış ve baş aktörlerden Veli Küçük’ün yanından dahi geçilememiştir."

Oluşumun başındakiler

İddianamede yer verilen elektronik postada Ergenekon oluşumunun başındakilerle ilgili olarak da "Bu oluşumun başındakiler" başlığı altında, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, AKP’li Turhan Çömez, 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Hurşit Tolon, Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur, NATO Özel Harp Dairesinde başkanlık görevi de yapmış olan Fikri Karadağ, Özel Harekat Dairesi Eski Başkanı İbrahim Şahin, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Derneği Başkanı Taner Ünal, Yüzbaşı Muzaffer Tekin, Türk Metal İş Sendikasının 32 Yıllık Genel Başkanı Mustafa Özbek, MGK Eski Genel Sekreteri Tuncel Kılınç, emekli astsubay Mahmut Öztürk, Danıştay saldırganı Alparslan Aslan, Emekli Binbaşı Zekeriya Öztürk, Kemal Kerinçsiz, Ülkü Ocakları Eski Başkanı Levent Temiz, Sevgi Erenerol, Adil Serdar Saçan, Bekir Öztürk, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yalçın Küçük, Sedat Peker isimlerinin yanı sıra, birçok emekli asker, bürokrat, siyasetçi, öğretim görevlileri ve iş adamlarının isimlerinin yazılı olduğu belirtiliyor,

Elektronik postada ayrıca bu tür oluşumlara destek veren bazı kurumların da isimlerinin sıralandığı iddianamede belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24