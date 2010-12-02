T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink cinayeti davasından yeni gelişme

Erhan Özen, verdiği ifadede 'JİTEM'ciler Dink'i yabancılar mezarlığına götürdü. Orada Erenerol ile görüştü' dedi.

02 Aralık 2010 02:00

T24 - Dink cinayeti davasında yeni gelişme. Savcı Altay, 'Sevgi Erenerol ile yarım saat görüşen Dink otomobilden indiğinde tedirgindi' diyen tanık Özen'in ifadesi üzerine soruşturma dosyasını yeniden açtı,

Akşam gazatesi muhabiri Seda Kılıç'ın haberine göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Sürec Malatya Zirve Yayınevi katliamının tanık ismi olarak geçen Bülent Varol'un tutuklanmasını da sağlayan tanık Erhan Özen'in ifadesiyle başladı.

JİTEM elemanı olduğunu öne süren ve gasp suçundan Çorum'da tutuklu bulunan Erhan Özen, Zirve Katliamı davasında verdiği ifadede 'JİTEM'ciler Dink'i yabancılar mezarlığına götürdü. Orada Erenerol ile görüştü' dedi.

Bunun üzerine Dink suikastı davasına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Özen'i tanık olarak dinlemek istedi. Cezaevinden gelen Özen, yorgun olduğunu öne sürerek ifade vermedi. Daha sonra cezaevinden talimatla ifadesi alındı.

Özen, Dink'le ilgili aynı ifadeyi verince, mahkeme Dink soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları Selim Berna Altay ve Fikret Seçen'e ifadeyi göndererek gereğinin yapılmasını istedi.

İncelemesini tamamlayan Savcı Altay, Özen'in iddialarını araştırmak için yeniden ifadesini alacak. Savcı Altay, halen tutuklu bulunan Özen'e önümüzdeki günlerde tebligat gönderecek. Özen'in mahkemedeki ifadelerini tekrarlaması halinde soruşturma genişletilecek ve ismini verdiği kişiler de ifadeye çağırılacak.


Mezarlıkta yarım saat

JİTEM elemanı olduğunu iddia eden Özen şunları anlatmıştı: '2004'te doğru Sevgi Erenerol'un talimatıyla Dink'i  yabancı mezarlığına götürdük. Dink, Erenerol ile yarım saat aracın içinde görüştü. Yüzünde tedirginlik vardı. Agos yakınında kamuflaj için bir masaj salonunda çalışan, muhbirlik yapan İnci kod adlı bir muhbir bayan vardı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24