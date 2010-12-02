Hrant Dink cinayeti davasından yeni gelişme

T24 - Dink cinayeti davasında yeni gelişme. Savcı Altay, 'Sevgi Erenerol ile yarım saat görüşen Dink otomobilden indiğinde tedirgindi' diyen tanık Özen'in ifadesi üzerine soruşturma dosyasını yeniden açtı,



Akşam gazatesi muhabiri Seda Kılıç'ın haberine göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Sürec Malatya Zirve Yayınevi katliamının tanık ismi olarak geçen Bülent Varol'un tutuklanmasını da sağlayan tanık Erhan Özen'in ifadesiyle başladı.



JİTEM elemanı olduğunu öne süren ve gasp suçundan Çorum'da tutuklu bulunan Erhan Özen, Zirve Katliamı davasında verdiği ifadede 'JİTEM'ciler Dink'i yabancılar mezarlığına götürdü. Orada Erenerol ile görüştü' dedi.



Bunun üzerine Dink suikastı davasına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Özen'i tanık olarak dinlemek istedi. Cezaevinden gelen Özen, yorgun olduğunu öne sürerek ifade vermedi. Daha sonra cezaevinden talimatla ifadesi alındı.



Özen, Dink'le ilgili aynı ifadeyi verince, mahkeme Dink soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları Selim Berna Altay ve Fikret Seçen'e ifadeyi göndererek gereğinin yapılmasını istedi.



İncelemesini tamamlayan Savcı Altay, Özen'in iddialarını araştırmak için yeniden ifadesini alacak. Savcı Altay, halen tutuklu bulunan Özen'e önümüzdeki günlerde tebligat gönderecek. Özen'in mahkemedeki ifadelerini tekrarlaması halinde soruşturma genişletilecek ve ismini verdiği kişiler de ifadeye çağırılacak.





Mezarlıkta yarım saat



JİTEM elemanı olduğunu iddia eden Özen şunları anlatmıştı: '2004'te doğru Sevgi Erenerol'un talimatıyla Dink'i yabancı mezarlığına götürdük. Dink, Erenerol ile yarım saat aracın içinde görüştü. Yüzünde tedirginlik vardı. Agos yakınında kamuflaj için bir masaj salonunda çalışan, muhbirlik yapan İnci kod adlı bir muhbir bayan vardı.





