Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalandı.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da yakalandığı bildirildi.

6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek'in cinayetten önceden haberi olmasına rağmen bunu sakladığına hükmedilmiş, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı 8 Ocak'ta çıkarılmıştı.