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HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA DÖNEMİN İSTANBUL JANDARMA GÖREVLİLERİ SAVUNMA YAPTI...

SANIK YUSUF BOZCA: "GÖRÜNTÜYÜ BİR AN GÖRDÜM" DİYEREK TEŞHİSİ REDDETTİ

15 Mart 2018 20:27

SANIK YUSUF BOZCA: \"GÖRÜNTÜYÜ BİR AN GÖRDÜM\" DİYEREK TEŞHİSİ REDDETTİ...

Haber: Özden ATİK /İstanbul, DHA 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9\'u tutuklu 85 sanıklı davada, cinayet günü tetikçi Ogün Samast\'ı takip ettikleri iddia edilen dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nde görevli sanıkların savunmasına devam edildi. Sanıklardan \"güvenlik kamera görüntülerdeki İstanbul jandarma görevlilerini teşhis eden kişi olduğu\" iddia edilen Yusuf Bozca savunmasında, \"O görüntüyü bir an gördüm. Andırıyor şeklinde geçildi. Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar baktım, inceleme fırsatı buldum. Hiçbiri İstanbul Jandarma Komutanlığında görev yapan şahıslar değildir\" dedi. 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek\'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve 10 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada, savunmasını yapan sanık Yusuf Bozca, \"Savcı, sanki kesin bir teşhis yapmışım gibi bir ifade kullanmış. Orada andırıyor yazıyor. Ben o görüntüyü bir an gördüm. Andırıyor şeklinde geçildi. Cezaevinden çıktıktan sonra tekrar baktım, inceleme fırsatı buldum. Hiçbiri İstanbul Jandarma Komutanlığında görev yapan şahıslar değildir. Ben kimseyi \'kesin bu\' diye teşhis etmedim. Bu teşhisi kabul etmiyorum\" dedi. Bozca, teşhisin avukat olmadan yaptırıldığını da belirtti. Sanıklardan Emre Cingöz de suçlamaları kabul etmeyerek \"Olay tarihinde bölücü faaliyetler PKK masasında görevliydim. Adımın böyle bir cinayette geçmesinden dolayı üzgünüm. Dosyanın sulandırılması için kurban seçildiğimiz delilsiz ithamlardan, gerçek dışı haberlerden anlaşılmaktadır. Şişli\'de doğdum. Ailem de 45 yılından beri Gültepe\'de ikamet etmektedir. Şu anda da orada oturuyorlar. Hayatım boyunca buralarda baz verdim\" dedi. Sanık Ecevit Emir ise \"Hrant Dink\'i tanımadım, görmedim. İddianamedeki hiçbir suç bize ait değildir. Dava dosyasındaki görüntülerde yer aldığım iddiaları doğru değil. HTS kayıtları bize ait değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum\" dedi. Sanıklar Mustafa Küçük, Rahmi Özer, Şeref Ateş ve Musa Yıldırım da suçlamaları kabul etmediler. Duruşma yarına bırakıldı. 

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

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