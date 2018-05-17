HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA BİR TAHLİYE...(YENİDEN)

Haber: Özden ATİK /İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 11\'u tutuklu 85 sanıklı davada, tutuklu mülkiye başmüfettişi Şükrü Yıldız\'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 74. celsesi görülen duruşmaya, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile gazeteci Ercan Gün katıldı. 5 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, kimi hükümlü veya sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Duruşmada, müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti. Duruşmada, sanık, sanık avukatları ve müdahil Dink ailesinin avukatlarının talepleri alındı. Kimi sanık avukatları, müvekkilleri yönünden dosyanın ayrılması, sanıkların duruşmaya gelme zorunlulukları ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.

RAMAZAN AKYÜREK TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan tutuklu sanık Ramazan Akyürek, \"Koruma tahsis etmeyen emniyet müdürü değilim. Cinayet öncesi geçen 8 aylık sürede konuyu takip etmesi, gerekirse operasyon yapması gereken Trabzon emniyet müdürü değilim. Bilerek veya bilmeden görevini ihmal eden kişi ben değilim. Görevini ihmal edenler bugün ortaya çıkmış durumda ama tutuksuz yargılanıyorlar. Bense 40 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum\" dedi. Tutuklu sanıklardan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube görevlisi Muharrem Demirkale ise, \"Tahliye talep etmiyorum çünkü ben suçsuzum\" diye konuştu.

DURUŞMA 10 TEMMUZ\'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık dönemin mülkiye müfettişlerinden Şükrü Yıldız\'ın, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreye göre tahliyesine karar verdi. Heyet, Şükrü Yıldız hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün\'ün de aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 10- 11 ve 12 Temmuz\'a erteledi.