Hrant Dink cinayeti davasında 5 sanığın tahliyesine karar verildi

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlilerinden 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu, 10'u firari 85 sanıklı davada 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

NTV'de yer alan habere göre tahliye edilen kişilerin dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlileri olduğu öğrenildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile eski jandarma-emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı 11 tutuklu sanık katıldı.

4 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, bazı tutuklu veya hükümlü sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

Mahkeme Heyetinin verdiği karar doğrultusunda dönemin İstanbul Jandarma görevlileri Bekir Yokuş, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şerif Şimşek ve Şeref Ateş, tahliye edildi. Mahkeme heyeti kararında, sanıkların tutarlı savunmalarını, HTS baz kayıtlarını, görüntülerle ilgili net tespit yapılamamasını, suçun vasfının değişebileceğini gerekçe gösterdi.

Bir sonraki duruşma 29-30 Ocak ve 1-2 Şubat’a erteledi.