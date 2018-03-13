HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASI ERTELENDİ..

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9\'u tutuklu 85 sanıklı davada, o dönem İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü TİM Komutanı olarak görev yapan Muharrem Demirkale\'nin ardından o dönem emri altında bulunduğu belirtilen sanıklardan Bekir Yokuş da savunmasını yaptı. Yokuş, cinayet günü olay yerine olmadığının iletişim kayıtlarıyla tespit edildiğini söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetti. Duruşma, Perşembe günü devam edilmesine karar verilerek ertelendi.

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

12.03.2018 - 14.12 Haber Kodu : 180312080