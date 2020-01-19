Hrant Dink Ankara'da anıldı: "Her geçen gün, her yeni mahkeme Hrant’ın katledilişini daha derin bir kuyuya hapsetmeye çalışıyor!"

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 13’üncü yılında Ankara’da, BirGün gazetesi önünde anıldı. Anmada konuşan gazeteci Yaşar Aydın, “Yaşanan katliamın unutulmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Her platformda gerçek katilleri arayışımız sürecek” dedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, “Faşizme İnat Kardeşimsin Hrant” dövizleri taşıyan anmaya katılanlar, aynı sloganı attı. Dink’in öldürülmesinin ardından sorumluların ortaya çıkarılmadığını belirten Birgün Genel Koordinatörü Yaşar Aydın yaptığı konuşmada, “Her geçen gün, her geçen dakika her yeni mahkeme Hrant’ın katledilişini daha derin bir kuyuya hapsetmeye çalışıyor” dedi.

"Devletin izni ve gözetimi dahilinde katliam gerçekleşti"

“Hrant Dink bir organizasyon tarafından öldürüldü” ifadelerini kullanan gazeteci Yaşar Aydın’ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar oldu:

"Biz biliyoruz. 13 yıldır adalet arayanlar, gerçeğin peşinden koşanlar biliyor. Hrant bir organizasyon tarafından öldürüldü. Bir tarafında vali, bir tarafında faşist tetikçiler, bir tarafında istihbarat. Elbette devletin bilgisi, izni ve gözetimi dahilinde katliam gerçekleşti. Sadece üç ismi yargıya teslim edip ‘Suçlu bunlar’ dediler. Arkadaşları bugün 15.00’de İstanbul’da bir araya gelerek “Biz bu utançtan kurtulabiliriz” diyecek. Hrant’ın katledilişi Türkiye için, bizim için bir utanç meselesi. Sadece barış isteyen, kardeşlik isteyen, eşitlik isteyen ve bunu her platformda ifade eden Malatyalı bir sosyalist, bir gazeteci herkesin gözü önünde arkadan gelinerek katledildi. İstanbul Valisi’nin, İstanbul Emniyeti’nin, Trabzon Emniyeti’nin ve aslında bizzat AKP hükümetinin içinde olduğu bir operasyonla bu gerçekleşti. Suçluyu bulacağız dediler mahkeme kurdular. İş ne zaman siyasal iktidarın kendisine doğru geldi işi örtmeye çalıştılar.

Hrant’ın mahkemelerinde okullarda sokaklarda iş yerlerinde gazetelerde direnmeye anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Yaşanan katliamın unutulmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Her platformda gerçek katilleri arayışımız sürecek, ki bir daha Hrant gibi dostlarımız, yoldaşlarımız sokak ortasında eli kanlı faşistler tarafından katledilmesin. Orta oyununa dönen Hrant’ın mahkemelerini terk etmeyeceğiz. Her şeye rağmen gerçek katillerin bulunması için çabamızı göstereceğiz."